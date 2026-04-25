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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Richard Ríos, clave en triunfo 4-1 sobre Moreirense para que Benfica sueñe con ser campeón

Richard Ríos, clave en triunfo 4-1 sobre Moreirense para que Benfica sueñe con ser campeón

Por la fecha 31 de la Primeira Liga y a falta de los partidos de Porto y Sporting Lisboa, las 'águilas' sumaron tres puntos de la mano de Richard Ríos, quien anotó y dio asistencias.

Por: EFE
Actualizado: 25 de abr, 2026
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Richard Ríos, mediocampista colombiano, celebra su gol con Benfica en la Primeira Liga de Portugal
Richard Ríos, mediocampista colombiano, celebra su gol con Benfica en la Primeira Liga de Portugal
AFP

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