Jhon Solís le envió un mensaje a Néstor Lorenzo; vea su primer gol en Inglaterra

Jhon Solís está decidido a reencontrarse con su mejor nivel. Después de salida del Girona, firmó con Birmingham, donde se ha hecho con un lugar. En lo que va de la temporada, acumula 1.143 minutos, repartidos en 17 encuentros, donde ha recibido cuatro amarillas y fue expulsado en una ocasión. Hasta el momento, no había inflado las redes, pero este sábado 25 de abril, se terminó la espera.

En la victoria 2-1 de su equipo sobre Bristol, por el Championship, marcó al minuto 29', tras un error en salida del rival y una definición de primera intención. Eso sí, hubo polémica porque no había claridad sobre si el balón había cruzado o no la línea de meta. Finalmente, se confirmó que sí y llegó la celebración. Este tanto llega a pocas semanas del Mundial 2026. Recordemos que ya había sido llamado para algunos partidos de Eliminatorias Sudamericanas.

Jhon Solís, nuevo jugador del Birmingham City. X de @BCFC

Vea el gol de Jhon Solís con Birmingham vs Bristol en el Championship

🇨🇴 ¡Primer gol de Solís en Inglaterra! Jhon Solís apareció para decretar el 2-0 de Birmingham sobre Bristol Citypic.twitter.com/fPVeLZmjHP — Lucho Tricolor (@LuchoTricolorOf) April 25, 2026