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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Jhon Solís le envió un mensaje a Néstor Lorenzo; vea su primer gol en Inglaterra

Jhon Solís le envió un mensaje a Néstor Lorenzo; vea su primer gol en Inglaterra

En el partido número 17 del mediocamspista colombiano, Jhon Solís, con la camiseta del Birmingham, dijo presente con una anotación que generó cierta polémica.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 25 de abr, 2026
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Gol de Jhon Solís con Birmingham vs Bristol en el Championship
Gol de Jhon Solís con Birmingham vs Bristol en el Championship
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