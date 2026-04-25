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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Richard Ríos, figura de Benfica; asistencia para el gol de Franjo Ivanovic contra Moreirense

Richard Ríos, figura de Benfica; asistencia para el gol de Franjo Ivanovic contra Moreirense

Después de haber marcado y prender la fiesta en el estadio Da Luz, el mediocampista colombiano, Richard Ríos, puso un pasegol, dejando solo al delantero en el área.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 25 de abr, 2026
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Richard Ríos brindó una asistencia en la victoria 4-1 de Benfica sobre Moreirense, por la Primeira Liga
Richard Ríos brindó una asistencia en la victoria 4-1 de Benfica sobre Moreirense, por la Primeira Liga
AFP

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