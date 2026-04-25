Richard Ríos, figura de Benfica; asistencia para el gol de Franjo Ivanovic contra Moreirense

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Richard Ríos se lució en la victoria, con goleada incluida, por 4-1 de Benfica sobre Moreirense. En el partido, válido por la fecha 31 de la Primeira Liga, se llevó los aplausos en el estadio Da Luz. Y es que no solo infló las redes, sino que además puso una asistencia.
Justamente, ese pase llegó en los minutos finales, tras comandar un contragolpe a pura velocidad. Levantó la cabeza y abrió el esférico al costado izquierdo, donde apareció Franjo Ivanovic, quien no perdonó en el área con un potente remate de pierna derecha.
🚨🇵🇹 | GOAL: FRANJO IVANOVIC MAKES IT THREE FOR BENFICA!— Futball Centa (@futballcenta) April 25, 2026
Benfica 3-1 Moreirense. pic.twitter.com/bZyK3T9zOc
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