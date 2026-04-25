Richard Ríos, figura de Benfica; asistencia para el gol de Franjo Ivanovic contra Moreirense

Richard Ríos se lució en la victoria, con goleada incluida, por 4-1 de Benfica sobre Moreirense. En el partido, válido por la fecha 31 de la Primeira Liga, se llevó los aplausos en el estadio Da Luz. Y es que no solo infló las redes, sino que además puso una asistencia.

Justamente, ese pase llegó en los minutos finales, tras comandar un contragolpe a pura velocidad. Levantó la cabeza y abrió el esférico al costado izquierdo, donde apareció Franjo Ivanovic, quien no perdonó en el área con un potente remate de pierna derecha.

Richard Ríos, mediocampista colombiano, celebra su gol con Benfica frente a Moreirense en la Liga de Portugal AFP

Vea la asistencia de Richard Ríos con Benfica vs Moreirense por Primeira Liga

🚨🇵🇹 | GOAL: FRANJO IVANOVIC MAKES IT THREE FOR BENFICA!



Benfica 3-1 Moreirense. pic.twitter.com/bZyK3T9zOc — Futball Centa (@futballcenta) April 25, 2026