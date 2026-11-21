El representante argentino de Juan Fernando Quintero, Rodrigo Riep, salió al paso de los rumores que circulaban en territorio argentino sobre un supuesto interés del volante colombiano por iniciar un cuarto ciclo en River Plate. El agente fue categórico al desmentir cualquier negociación o deseo de retorno a Núñez, reafirmando el compromiso del mediocampista con el Independiente Medellín.

"No es verdad que él quiera volver allí en este momento. Está muy bien en Independiente Medellín y pretende continuar ahí", declaró Riep, despejando las especulaciones en torno al futuro inmediato del futbolista. Esto en una publicación de las últimas horas del sitio web de Buenos Aires 'TyC Sports'.

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Las versiones sobre una posible vuelta al conjunto Millonario surgieron pocos meses después de que Quintero cerrara su más reciente etapa en el club argentino. En ese último paso, finalizado a mediados de 2026, 'Juanfer' disputó 40 encuentros, convirtió cinco goles y repartió seis asistencias.

Jackson Martínez y Juan Fernando Quintero en Medellín vs. Santa Fe. Foto: Colprensa

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Esa sequía contrastó con la huella dorada que dejó entre 2017 y 2019, periodo en el que se consagró campeón de la Copa Libertadores (con su recordado gol en la final de Madrid), la Supercopa Argentina y la Copa Argentina.



Lejos de pensar en un cambio de aire, Quintero está enfocado en la recta final del balompié de su país. Este viernes por la noche, el talentoso volante reapareció tras superar una lesión para aportar en el triunfo 1-0 del Independiente Medellín frente a Independiente Santa Fe, en el estadio Atanasio Girardot, resultado con el que el cuadro antioqueño arrancó con pie derecho los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay II-2026.

Quintero ingresó al campo al minuto 59 en reemplazo de Halam Loboa y fue testigo desde el césped de la anotación de Jeison Medina al minuto 71 (tras asistencia de Jackson Martínez), que le dio los primeros tres puntos al Poderoso en el Grupo A. Con el respaldo de su entorno y ya recuperado físicamente, el mediocampista apunta a guiar al equipo de sus amores hacia la estrella de fin de año.