Así quedó la moto de David Alonso, tras accidente; completamente destruida y despedazada

El fuerte accidente que sufrió David Alonso en el Gran Premio de Indonesia de Moto2 dejó una imagen impactante: su motocicleta terminó con importantes daños, evidenciando la magnitud del incidente que protagonizó en el circuito de Mandalika.

El piloto colombiano, integrante del CFMOTO Power Electronics Aspar, se vio involucrado en una caída múltiple durante la primera curva de la carrera, cuando su compañero de equipo, el español Dani Holgado, tocó la rueda trasera de su moto. Ambos terminaron en el suelo, junto al estadounidense Joe Roberts y el neerlandés Collin Veijer, quienes tampoco pudieron evitar el accidente.

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La imagen de la motocicleta de Alonso, trasladada por integrantes del equipo hacia los talleres, muestra una máquina visiblemente destrozada, con diferentes componentes dañados y piezas desprendidas. El estado de la moto refleja la fuerza del impacto y se convirtió en una de las postales más llamativas de una jornada que comenzó con grandes expectativas para el colombiano.

¡DAVID ALONSO LLORÓ POR EL FUERTE ACCIDENTE QUE SUFRIÓ! La moto número 80 quedó destrozada y no pudo continuar en el GP de Indonesia. 😰



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La gravedad del incidente obligó a Dirección de Carrera a mostrar bandera roja para atender a los pilotos y retirar los restos que habían quedado esparcidos sobre el asfalto. La prueba tuvo que reiniciarse desde cero, con una distancia reducida a 14 vueltas.



Sin embargo, Alonso no pudo regresar a la pista. Tras el accidente, fue trasladado a un hospital, donde recibió atención médica. El parte médico confirmó que sufrió una contusión pulmonar, aunque se descartaron otras lesiones.

Así quedó la moto de David Alonso, tras accidente en el GP de Indonesia Captura de pantalla

Mientras tanto, Holgado consiguió volver a competir después de que sus mecánicos repararan la motocicleta y terminó tercero, subiendo al podio pese a las molestias físicas que arrastraba tras la caída.

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Para David Alonso, el Gran Premio de Indonesia terminó mucho antes de lo previsto. La imagen de su moto completamente dañada resume el dramático episodio que vivió en Mandalika y que ahora deja al piloto colombiano concentrado en su recuperación.