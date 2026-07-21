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David Alonso correrá MotoGP en 2027; compartirá con un campeón mundial en su nuevo equipo

Con tan solo 10 años y después de ser campeón de Moto3 y descartarse en Moto2, el piloto colombiano, David Alonso, dio el salto a la máxima categoría del motociclismo.

Por: AFP
Actualizado: 21 de jul, 2026
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David Alonso, piloto colombiano, correrá MotoGP en 2027
David Alonso, piloto colombiano, correrá MotoGP en 2027
AFP

El piloto francés, Fabio Quartararo, campeón del mundo de MotoGP en 2021, y el colombiano, David Alonso, campeón de Moto3 en 2024, han fichado por Honda, informó el martes la escudería japonesa.

David Alonso ganó la pole position en el GP de Estados Unidos.
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Luego de ocho temporadas en Yamaha, que anunció la salida de Quartararo hace tres semanas, el piloto de 27 años buscará regresar a la lucha por el título en el otro constructor nipón de la parrilla, con el que firma por dos años.

Quartararo se proclamó campeón del mundo en 2021 y el año siguiente quedó segundo, por detrás del italiano Francesco Bagnaia, pero no ha sido capaz de alcanzar ese nivel en las últimas campañas.

La temporada 2027 supondrá un cambio en el ecosistema de MotoGP, con un nuevo reglamento técnico que rebajará la cilindrada de los 1000 cc actuales a los 850 cc. Una oportunidad para partir de cero y que las escuderías japonesas podrían aprovechar para poner fin al dominio de los últimos años de Ducati y Aprilia.

"Quartararo correrá con el equipo de fábrica Honda HRC en el inicio de la era 850 cc de MotoGP, que arranca en 2027", anunció su nuevo equipo en un comunicado.

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Honda también anunció el martes el fichaje del colombiano David Alonso, campeón del mundo de Moto3 en 2024 y que compite actualmente en Moto2, si bien la escudería no ha precisado si Alonso estará en el equipo de fábrica o en el satélite Honda LCR.

"El colombiano de 20 años ha tenido una de las carreras más impresionantes en categorías ligeras, terminando 3º en su debut en Moto3 antes de ganar el título el año siguiente", valoró Honda en un comunicado.

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"Hoy se cumple un sueño de niño", reaccionó el colombiano en su cuenta de Instagram, compartiendo en stories el anuncio de Honda.

La duración de su contrato no ha sido precisada.

David Alonso, ganador del GP de Países Bajos, del Moto2.
David Alonso, ganador del GP de Países Bajos, del Moto2.
Aspar Team.

En caso de que el colombiano debute en MotoGP en la escudería satélite, el puesto junto a Quartararo en el equipo oficial podría ser para el brasileño Diogo Moreira, que está firmando una temporada de debut prometedora sobre una Honda LCR.

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