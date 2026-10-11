David Alonso, entre lágrimas; dolorosa imagen, tras accidente en GP de Indonesia de Moto2

Una de las imágenes más fuertes y tristes de la jornada, en el GP de Indonesia, de Moto2, tuvo a David Alonso como protagonista. Se conoció un video del piloto colombiano en el que no pudo contener el llanto, tras el fuerte accidente que sufrió en dicha competencia.

El piloto del CFMOTO Power Electronics Aspar afrontaba la carrera con grandes expectativas, luego de clasificarse en la tercera posición de la parrilla. Sin embargo, sus aspiraciones se vieron truncadas en la primera curva, cuando protagonizó una caída múltiple junto a su compañero de equipo, el español Dani Holgado, además de otros competidores.

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El incidente se produjo después de que Holgado tocara la rueda trasera de Alonso, provocando que ambos terminaran en el asfalto. La magnitud del accidente obligó a Dirección de Carrera a detener la prueba con bandera roja, mientras los equipos de asistencia atendían a los pilotos y retiraban los restos de las motos.

¡DAVID ALONSO LLORÓ POR EL FUERTE ACCIDENTE QUE SUFRIÓ! La moto número 80 quedó destrozada y no pudo continuar en el GP de Indonesia. 😰



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La máquina del colombiano fue una de las más afectadas, con daños considerables que evidenciaron la fuerza del impacto. Tras el accidente, Alonso tuvo que ser trasladado a un hospital para recibir atención médica.



El parte médico confirmó que el piloto sufrió una contusión pulmonar, aunque se descartaron otras lesiones. Debido a su estado, no pudo participar en la reanudación de la carrera, que se disputó a 14 vueltas.

David Alonso, piloto colombiano, en una carrera de Moto2 AFP

Las lágrimas de David Alonso dejaron una de las imágenes más conmovedoras del fin de semana, en una jornada en la que la ilusión de competir y luchar por un buen resultado terminó abruptamente tras la caída. Mientras su compañero Dani Holgado consiguió regresar a la pista y finalizar tercero, Alonso tuvo que afrontar las consecuencias físicas y emocionales del accidente.