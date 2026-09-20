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Gol Caracol  / Más Deportes  / David Alonso sumó un nuevo podio en Moto2; así le fue en el Gran Premio de Austria

David Alonso sumó un nuevo podio en Moto2; así le fue en el Gran Premio de Austria

Continúan los buenos resultados para el piloto colombiano, David Alonso, quien, en esta ocasión, protagonizó una buena largada y ganó posiciones hasta hacer podio.

Por: EFE
Actualizado: 20 de sept, 2026
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David Alonso, piloto colombiano, fue podio en el Gran Premio de Austria, de Moto2
David Alonso, piloto colombiano, fue podio en el Gran Premio de Austria, de Moto2
AFP

El español Izan Guevara (Boscoscuro) ha logrado su segunda victoria de la temporada al vencer el Gran Premio de Austria de Moto2, con lo que se acerca al líder del mundial, su compatriota Manuel González (Kalex), que fue cuarto.

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González suma un total de 245,5 puntos, con Izan Guevara segundo con 210 puntos e Iván Ortolá en la tercera plaza, con 168,5 puntos

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Manuel González (Kalex) fue el más rápido en la salida, pero al llegar a la complicada variante de las curvas 2A y 2B, el checo Filip Salac (Kalex) recuperó la primera posición que se había ganado con la 'pole position', mientras que el español Alex Escrig (Forward) se tenía que salir en ese punto para evitar un incidente.

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Salac no duró demasiado como líder, presionado por los españoles Iván Ortolá (Kalex) e Izan Guevara (Boscoscuro), que le superaron antes de completarse el giro inicial.

Guevara se puso líder de la carrera al completar esa primera vuelta, seguido por Iván Ortolá, Filip Salac, el hispano colombiano David Alonso (Kalex) y Manuel González, con Alex Escrig tras su estela.

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Izan Guevara, a pesar de los problemas que tuvo de rebote de las suspensiones durante los entrenamientos, mantuvo el liderato de la carrera, estirando mucho el grupo de cabeza merced al fuerte ritmo que pudo imprimir y que pronto dejó por delante a cinco pilotos, con Iván Ortolá, Filip Salac, David Alonso y Manuel González en él.

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El piloto de la Boscoscuro consiguió romper incluso ese quinteto de cabeza para dejar como rivales más directos a Ortolá y Salac, con Alonso y González algo más atrás y viendo como se iban acercando a ellos Alex Escrig y Daniel Holgado.

Por detrás de ellos, Alonso López (Kalex), octavo, intentaba recuperar el terreno perdido en la salida, cuando se levantó en exceso la rueda delantera de su moto.

El segundo clasificado del campeonato del mundo supo mantener un ritmo muy constante y alto que le llevó a acumular una ventaja de un segundo sobre Ortolá y Salac, y ya más de dos segundo y medio respecto de Alonso, González, Escrig, quien en la vuelta diez y nuevamente en la variante de la curva 2A y 2B, se fue por los suelos, y Holgado, todos ellos muy estirados por detrás.

Fue en la undécima de las 23 vueltas previstas para la carrera de Moto2 cuando se produjo un 'movimiento' destacado, al adelantar Filip Salac a Iván Ortolá, para intentar reducir las diferencias con Izan Guevara, por entonces de más de dos segundos.

David Alonso, piloto colombiano.
David Alonso, piloto colombiano.
Aspar Team.

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Pasado el ecuador de la carrera, en el decimocuarto giro, el líder de la categoría, 'Manugas' González comenzó a marcar sus vueltas rápidas personales, incrementando su ritmo para intentar ir 'para arriba' desde el quinto puesto que ocupaba por entonces.

Quien mejoró antes que González fue David Alonso, que adelantó a Iván Ortolá para ponerse tercero, cuando el líder del campeonato conseguía alcanzar el rebufo de éste y superarlo poco después para ponerse cuarto.

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Por delante, no todo fue un 'camino de rosas' para Izan Guevara, que perdió adherencia en el tren delantero de su moto y se tuvo que salir del trazado para salvar la caída, aunque mantuvo el liderato, todavía con más de dos segundos de ventaja sobre su perseguidor, Filip Salac, que no conseguía rodar más rápido que él.

Guevara supo mantener las distancias hasta ver la bandera de cuadros, por delante de Filip Salac y con David Alonso, tercero, aguantando la presión de la remontada de Manuel González, que tampoco se pudo 'deshacer' de Iván Ortolá.

Mucho más atrás, Alonso López, Daniel Holgado, Barry Baltus (Kalex), Deniz Öncü (Boscoscuro) y Luca Lunetta (Boscoscuro), completaron las diez primeras posiciones.

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