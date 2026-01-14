Christian González, colombiano que sueña con jugar el Super Bowl 2026, pese a lesión

Christian González, nacido en Texas, EE. UU., pero de padre colombiano y madre puertorriqueña, avanza en su proceso de recuperación para estar presente en las instancias definitivas de la temporada actual.

El esquinero de 23 años de edad sufrió conmoción cerebral por un golpe en la cabeza en el encuentro en el que su equipo, New England Patriots, superó 16-3 a Los Angeles Chargers en la fase previa a la semifinal de la Conferencia Nacional.

En consecuencia, quedó en duda para la contienda contra Houston Texans, encuentro programado para el domingo 18 de enero en condición de local y en el cual ambos bandos buscan el paso a la final de conferencia.

De hecho, tendrá que superar varias evaluaciones médicas antes de recibir el alta del protocolo de conmoción y quedar habilitado para que su entrenador lo pueda volver a tener en cuenta



De lo contrario, deberá hacer fuerza para que su escuadra siga en competencia y mantener vivo el sueño de ir al Super Bowl.



¿Qué falta para que Christian González esté en el Super Bowl 2026?

Para que New England Patriots, formación a la que pertenece González, llegue a la final de la NFL primero tendrá que superar a Houston Texans en la ronda semifinal de la Confrencia Nacional.

Publicidad

Luego, en una posible final de Conferencia, se verá las caras con el triunfador de la serie entre Denver Broncos y Bufalo Bills.

Finalmente, si consigue dejar atrás a esos rivales, chocará por el título de la temporada contra el campeón de la Conferencia Americana en el reconocido Super Bowl.



¿Cuándo y donde será el Super Bowl 2026?

El partido fue programado para el domingo 8 de febrero en el Levi’s Stadium, de Santa Clara (California), recinto con capacidad para 72 espectadores y casa de los San Francisco 49ers.

Publicidad

El Super Bowl LX, como se denomina oficialmente, es el máximo evento deportivo de Estados Unidos y uno de los más vistos a nivel mundial, motivo por el que estar en él es sinónimo de orgullo para los jugadores.

En ese sentido, Colombia podría tener representación con González en ese escenario, el cual es poco usual para deportistas con sangre 'cafetera'.