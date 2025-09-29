Super Bowl 2026: cuándo y dónde será; ‘show’ del medio tiempo ya está confirmado

Autoridades del futbol americano estadounidense anunciaron la actuación del reguetonero Bad Bunny en el ‘show’ del medio tiempo del Super Bowl 2026.

El cantante boricua tomará la posta dejada por el rapero Kendrick Lamar, que se presentó en 2025, cuando la final de la NFL se disputó en Nueva Orleans, Luisiana, entre Kansas City Chiefs y Philadelphia Eagles, elenco que se impuso 40-22

"Bad Bunny representa la energía y la cultura vibrante que definen la música de hoy en día. Como uno de los artistas más influyentes del mundo, su habilidad única de unir géneros, lenguajes y públicos le convierte en una elección emocionante para subir al escenario del espectáculo del descanso del Súper Bowl", afirmó Jon Barker, directivo de la NFL.

Entre tanto, el reguetonero apuntó su complacencia por la designación: "Lo que siento va más allá de mí. Es para los que vinieron antes y recorrieron infinitas yardas para yo pudiera llegar y anotar un 'touchdown'... Esto es para mi gente, mi cultura y nuestra historia. Ve y dile a tu abuela que reos el ‘show’".

Cuándo y donde será el Super Bowl 2026

La final del fútbol americano del NFL, cuya denominación oficial es ‘Super Bowl LX’, se llevará a cabo el domingo 8 de febrero de 2026.

El escenario elegido par el certamen es el Levi's Stadium, de Santa Clara, California, recinto con capacidad para 72.000 espectadores que en 2016 ya había albergado este mismo evento.

Es un inmueble que sirve de casa para el equipo San Francisco 49ers y que constantemente es utilizado para grandes competiciones deportivas, como las Copas América de 2016 y 2024. Además, en 2026 será una de las subsedes de la Copa del Mundo de la FIFA.

Con información de Efe.