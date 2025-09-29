Síguenos en::
Tendencias:
CRISTIANO RONALDO
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
PERIODISTAS PELEARON
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Más Deportes Caracol Sports.jpg
Gol Caracol  / Más Deportes  / Super Bowl 2026: cuándo y dónde será; ‘show’ del medio tiempo ya está confirmado

Super Bowl 2026: cuándo y dónde será; ‘show’ del medio tiempo ya está confirmado

Se trata de la final del fútbol americano de la NFL de EE. UU., la liga más importante del mundo y que anualmente suele presentar grandes espectáculos musicales y publicitarios.

Por: Edwin Cañón
Actualizado: 29 de sept, 2025
Comparta en:
Super Bowl 2026 será el 8 de febrero en el Levi's Stadium de Santa Clara, California.
El Super Bowl LX será en uno de los estadios del Mundial de la FIFA 2026.
Foto: Getty.

Publicidad

Publicidad

Publicidad