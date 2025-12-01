Síguenos en:
Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Colombianos en el exterior  / Julián Millán y Juan Patiño se coronaron campeones con Nacional en Uruguay

Julián Millán y Juan Patiño se coronaron campeones con Nacional en Uruguay

El ‘Bolso’, club en el que militan los jugadores colombianos, venció 1-0 a Peñarol en el juego de vuelta de la final para dar la vuelta olímpica en el Gran Parque Central.

Por: EFE
Actualizado: 1 de dic, 2025
Nacional de Montevideo se coronó campeón en Uruguay
Nacional de Montevideo se coronó campeón en Uruguay
@nacional/Instagram

