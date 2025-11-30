Síguenos en:
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / "En una jugada medio accidentada el Junior encuentra el gol; valoro el esfuerzo de Nacional"

“En una jugada medio accidentada el Junior encuentra el gol; valoro el esfuerzo de Nacional”

El técnico de Atlético Nacional, Diego Arias hizo un análisis de lo que fue la derrota 2-1 en el estadio Metropolitano de Barranquilla, en los cuadrangulares de Liga BetPlay.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 30 de nov, 2025
Diego Arias Nacional
Diego Arias, técnico encargado de Atlético Nacional
Nacional Oficial

