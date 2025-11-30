“En una jugada medio accidentada el Junior encuentra el gol; valoro el esfuerzo de Nacional”

Atlético Nacional perdió 2-1 este domingo con Junior en el estadio Metropolitano de Barranquilla, en la fecha 4 del grupo A de los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay 2025-II. El técnico de los 'verdolagas', Diego Arias, hizo un análisis del compromiso.

Para iniciar el estratega señaló que "entiendo que los análisis se hagan a partir del resultado, pero el planteamiento o lo que el equipo intentó hacer y ajustarse a lo que estaba mostrando el partido deja la sensación que tengo sin ver de nuevo el partido es que controlamos y refrescamos el partido", y de paso señaló que la segunda anotación de los 'tiburones' fue "medio accidentada y encuentran el gol, entonces todos los análisis a partir de ahí serían malos".

A pesar de eso, Diego Arias resaltó la importancia y la intensidad que se vivió en este duelo entre Junior y Atlético Nacional, en la búsqueda de puntos para pasar a la final de la Liga BetPlay 2025-II. "Dos equipos que fueron al frente, sabíamos la dificultad y quisimos generarle peligro, situaciones, atacarlos, presionarlos y durante varios minutos logramos hacerlo", detalló en rueda de prensa.



Acá más declaraciones de Diego Arias, técnico de Atlético Nacional:

*Análisis del primer tiempo

"La sensación que tuvimos es que los primeros 10, 15 minutos, Junior tuvo acercamientos a partir de pérdidas nuestras, con los minutos fuimos controlando mejor el partido, tuvimos situaciones claras. Un remate de Dairon Asprilla, dos aproximaciones más, el gol, el primer tiempo fue bien jugado por parte de nuestro equipo, siendo agresivos, llegando".

*Así sintió la segunda parte

"El segundo tiempo el partido nos costó controlarlo, puede ser por varios factores pero nos costó y tampoco creo que además de los goles, ni dominio, ni situaciones, ni constantes llegada de Junior. La gente ya no estaba igual, el partido estaba plano, sin grandes situaciones".



Junior vs. Nacional por la cuarta fecha de la Liga BetPlay ll-2025 Colprensa

*Los cambios

"El primer gol llega en una situación de transición de ellos, pero incluso después del empate nosotros ya estábamos controlados, los cambios ingresaron bien, nos dieron energía, y de una forma increíble en un tiro de esquina nuestro llega uno para ellos y convierten el segundo gol. En muchos sentidos hicimos cosas buenas".

*El próximo partido: Medellín

"El jueves tenemos un clásico en nuestra casa y con toda la decisión vamos a intentar ganarlo, mientras tengamos posibilidades, así dependamos de otros resultados, es un grupo muy parejo. Todo lo que dependa de nosotros lo haremos para llegar hasta el último minuto con las chances de clasificar a la final. Lo que pasó hoy nos da oportunidad de crecer mucho y presentarnos el próximo partido mas fuerte".