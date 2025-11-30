Steven ‘Titi’ Rodríguez: “No hemos conseguido nada en Junior, pero es un gran paso”

Junior tomó ventaja en el grupo A de los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay 2025-II con la victoria agónica 2-1 sobre Atlético Nacional, por lo que Alfredo Arias le da crédito a sus dirigidos por el alto nivel que vienen mostrando, que los tienen cerca de conseguir el cupo a la final del segundo semestre del fútbol colombiano.

Por eso, en rueda de prensa el técnico uruguayo evaluó lo que fue el intenso encuentro frente a los 'verdolagas', en el que sufrieron al comenzar perdiendo, pero que lograron con paciencia remontar.

"Hoy mas allá de que enfrentamos un gran rival, un buen equipo, buenos jugadores, bien dirigido por mi sobrino (risas), que viene haciendo un campañón, mas allá de eso era injusto porque sentía que habíamos hecho todo bien y que si alguien se ponía en ventaja, era nosotros. Y ellos a veces no necesitan tener la pelota, tienen mucho poderío ofensivo y nos hicieron daño y nos convirtieron", dijo de entrada Alfredo Arias sobre el duelo con Atlético Nacional.

Además, el técnico del Junior le dio el mérito a sus dirigidos en medio del buen ambiente dentro y fuera de la cancha que se vive, explicando que "en el grupo qué tengo que ver yo, el fútbol pasa por los jugadores y tengo grandes futbolistas, pero mejores personas".



Acá más declaraciones tras Junior 2-1 Nacional:

*Alfredo Arias y los cambios para ganar

"El cambio en principio cuando termina el primer tiempo pensé que debía entrar Joel Canchimbo, pero por suerte tenemos un cuerpo técnico que acota cosas, me decían que tocaba recuperar la pelota para meternos nuevamente en partido, la entrada de Jesús Rivas fue fundamental. Y el cambio de Guillermo Celis yo antes iba a hacerlo pero creía que podíamos ganarlo, las pelotas pasaban pero ante un rival que te responde golpe por golpe, nosotros no podíamos perderlo".



Otro de los que asistió a atender a la prensa fue el héroe de la noche en el estadio Metropolitano de Barranquilla, el delantero Steven 'Titi' Rodríguez, quien entró y marcó el tanto de la remontada y victoria 2-1 sobre Nacional.

*Steven 'Titi' Rodríguez, la figura con gol

"La verdad que contento, darle gracias a Dios de vivir estos momentos tan lindos, como dicen que son más las tristezas que las alegrías en este deporte, todavía no hemos conseguido nada pero es un gran paso que damos en nuestra casa, independiente de los minutos siempre hay que entrar con la mejor disposición. En este momento el equipo no está para que los jugadores estén tirando para otro lado, todos debemos remar al mismo lado. Hoy se demostró, a dos desde el banco se nos dio y ayudamos al equipo".

*Los hinchas de Junior confían en el 'Titi' Rodríguez

"Es algo lindo, la verdad que todos nos preparamos para estar alegrías, a nadie le gusta ser suplente o no ser convocado, todos deben asumir su rol desde donde esté. No sé como describir el momento, el profe jugó en mi posición, y no necesitamos mucho tiempo para mostrar las condiciones".