Colombiana Leidy Romero brilló con demoledora barrida en carrera de 10k en Bogotá

Leidy Romero, una de las mejores fondistas de Colombia, fue la gran protagonista de la carrera de 10 kilómetros Global Race, que se disputó en Bogotá con más de 10.000 participantes de ambas ramas, entre quienes se encontraban varias figuras de la élite nacional, y que también tuvo distancias recreativas de 5 y 3 kilómetros

La corredora nacida en Curití logró su cuarto título en este certamen con un tiempo de 35 minutos y 55 segundos, mientras que su más inmediata perseguidora fue Érika Martínez, que arribó casi 3 minutos después con un registro de 38:29.

Entre tanto, la tercera fue Diana Bustamante, a más de 6 minutos de la vencedora, con 42:17, lo que demostró la supremacía de la triunfadora del día.

Por su parte, la rama masculina tuvo una lucha más pareja con un cuarteto marcado desde los primeros kilómetros, integrado por Wilmer Chávez, Édisson Bernal, Iván Moreno y Manuel Martínez. Pero el meridiano de la prueba, Chávez, del Putumayo, y Bernal, de la Liga de Antioquia, soltaron a sus rivales.

A falta de 2 kilómetros, Chávez, de 39 años de edad, atacó a su compañero de fuga y arribó en solitario a la meta con un tiempo de 31 minutos y 38 segundos. Bernal fue segundo con un 32:09 e Iván Moreno cerró el podio con 32:52.

⦁ Resultados, damas, 10k

1. Leidy Romero: 35:55

2. Érika Martínez: 38:29

3. Diana Bustamante: 42:17

⦁ Hombres, 10k

1. Wilmer Chávez: 31:38

2. Édisson Bernal: 32:09

3. Iván Moreno: 32:52



Doble podio para colombianos final mundial de México

Los colombianos Rubén Barbosa e Iván González dejaron el alto el nombre del país en la final mundial de la Global Race 2025, la cual se cumplió en Ciudad de México.

La competencia de 10 kilómetros fue ganada por Mario Pacay, de Guatemala, con un tiempo de 31 minutos y 8 segundos, mientras que Barbosa fue segundo (31:21) y González, tercero (32:06).