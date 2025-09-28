Síguenos en::
Tendencias:
CRISTIANO RONALDO
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
PERIODISTAS PELEARON
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Más Deportes Caracol Sports.jpg
Gol Caracol  / Más Deportes  / Carrera terminó en tragedia: atleta falleció en Medellín cuando corría cinco kilómetros

Carrera terminó en tragedia: atleta falleció en Medellín cuando corría cinco kilómetros

Este domingo 28 de septiembre, en la Carrera de las Rosas, evento para sensibilizar la detección temprana del cáncer de mama, una persona perdió la vida.

Por: Caracol Sports
Actualizado: 28 de sept, 2025
Comparta en:
Atletismo.
Atletismo.
Getty Images.

Publicidad

Publicidad

Publicidad