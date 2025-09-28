Carrera terminó en tragedia: atleta falleció en Medellín cuando corría cinco kilómetros

Un atleta de 48 años falleció este domingo tras sufrir una emergencia médica durante la Carrera de las Rosas, un evento deportivo y solidario celebrado en la ciudad colombiana de Medellín para sensibilizar sobre la detección temprana del cáncer de mama.

El fallecido, identificado como Carlos Enrique Restrepo, murió mientras corría en la modalidad de 5 kilómetros, una de las cinco distancias que ofrece el evento.

Según un comunicado de los organizadores, un equipo médico atendió a Restrepo cuando se sintió mal y posteriormente fue trasladado al Hospital General de Medellín, donde recibió atención especializada, pero a pesar de los esfuerzos no fue posible salvar su vida.

"Hoy nos unimos al dolor de su familia y seres queridos, acompañándolos de corazón en este difícil momento. La salud, el cuidado y el bienestar de cada corredor han sido y seguirán siendo nuestra mayor prioridad en esta carrera que promueve la vida", señaló la Fundación AlmaRosa y el Grupo JAO, organizadores del evento.

La Carrera de las Rosas, que este año reunió a más de 15.000 corredores, comenzó en 2016 con el propósito de promover la detección temprana del cáncer de mama y sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de la prevención.