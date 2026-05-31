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Gol Caracol  / Más Deportes  / ¿Cuándo y dónde ver EN VIVO San Antonio Spurs vs. New York Knicks, la final de la NBA?

¿Cuándo y dónde ver EN VIVO San Antonio Spurs vs. New York Knicks, la final de la NBA?

En Caracol Sports le contamos la programación y por dónde ver la final de la NBA que tendra como protagonistas a San Antonio Spurs y New York Knicks. ¡No se la pierda!

Por: EFE
Actualizado: 31 de may, 2026
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San Antonio Spurs vs. New York Knicks - Final de la NBA.
San Antonio Spurs vs. New York Knicks - Final de la NBA.
AFP - Getty Images - IA.

Con las Finales NBA definidas entre San Antonio Spurs y New York Knicks, la liga de baloncesto estadounidense coronará este año a su octavo campeón distinto en las últimas ocho temporadas.

Los Spurs destronaron a los Oklahoma City Thunder en las finales del Oeste y se citaron en las Finales con unos Knicks que no llegaban a la serie por el anillo desde 1999.

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Ninguna franquicia consigue un doblete en la NBA desde que lo hicieran los Golden State Warriors en los cursos 2016-17 y 2017-18.

Desde entonces, siete franquicias distintas se coronaron en los siguientes siete años.

Los Toronto Raptors ganaron en 2019, Los Ángeles Lakers en 2020, los Milwaukee Bucks en 2021, los Golden State Warriors en 2022, los Denver Nuggets en 2023, los Boston Celtics en 2024 y los OKC Thunder en 2025.

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PROGRAMACIÓN DE LA FINAL DE LA NBA

FechaHoraPartido
03/06/2619:30Knicks @ Spurs
05/06/2619:30Knicks @ Spurs
08/06/2619:30Spurs @ Knicks
10/06/2619:30Spurs @ Knicks
13/06/2619:30Knicks @ Spurs
16/06/2619:30Spurs @ Knicks
19/06/2619:30Knicks @ Spurs
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