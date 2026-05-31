Fernando Muslera hace historia: será el uruguayo con más Mundiales disputados

El arquero Fernando Muslera fue convocado por Marcelo Bielsa para disputar la fase final de Estados Unidos, Canadá y México 2026 y de esa forma se convertirá en el uruguayo con más Campeonatos del Mundo disputados, con un total de cinco.

Atrás quedan en la lista, con cuatro Copas del Mundo, Luis Suárez, Edinson Cavani, Diego Godín y Martín Cáceres, quienes estuvieron presentes en Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022.

También Pedro Virgilio Rocha, quien jugó en Chile 1962, Inglaterra 1966, México 1970 y Alemania 1974. A ellos se les sumará este año José María Giménez, presente en los tres últimos Mundiales que disputó la Celeste.

Nacido en Argentina en junio de 1986 y listo para celebrar su cumpleaños durante la Copa del Mundo, Muslera debutó como profesional en 2004 con Montevideo Wanderers. Luego jugó en Nacional, Lazio, Galatasaray y Estudiantes de La Plata, club al que defiende en la actualidad.



El 10 de octubre de 2009, el portero jugó frente a Ecuador su primer encuentro con la Celeste. Ese día, los dirigidos por Óscar Washington Tabárez vencieron por 1-2 en un partido en el que una derrota los dejaba afuera de la Copa del Mundo.

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Uruguay acabó las eliminatorias sudamericanas en el quinto lugar, venció en la repesca a Costa Rica y selló su boleto a Sudáfrica.

El 11 de junio de 2010 disputó su primer encuentro en un Mundial y lo hizo manteniendo su portería en cero. La Celeste igualó frente a Francia y dio su primer paso en un certamen en el que acabó cuarto y con Diego Forlán consiguiendo el Balón de Oro.

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El equipo de Tabárez alcanzó las semifinales luego de vencer a Ghana en un recordado partido en el que a Suárez le mostraron la cartulina roja por una mano dentro del área a los 120 minutos y en el que Muslera fue el héroe al tapar los penaltis de John Mensah y de Dominic Adiyiah en la definición desde los doce pasos.

Un año después, el portero conquistó en Argentina la Copa América con la Celeste.

Allí también fue clave al recibir solamente tres goles en seis encuentros y parar un penalti en la tanda de cuartos de final en la que los uruguayos dejaron afuera al conjunto local.

Muslera también fue titular en los Mundiales de Brasil 2014 y Rusia 2018. En el primero la Celeste se despidió en octavos de final luego de caer ante Colombia y en el segundo lo hizo en cuartos al perder con Francia.

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El portero jugó hasta ahí 16 encuentros en Copas del Mundo, en los que sumó nueve victorias, dos igualdades -una con triunfo en los penaltis- y cinco derrotas.

En el Mundial de Qatar 2022, Muslera fue convocado por Diego Alonso, pero fue suplente junto a Sebastián Sosa de Sergio Rochet, quien ocupó la portería uruguaya en los tres partidos que jugó la selección sudamericana.

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Dos años después, el actual portero de Estudiantes de La Plata se despidió de la Celeste con 133 partidos disputados, pero en 2026 Bielsa lo citó para jugar dos amistosos y de esa forma selló su retorno.

Muslera fue titular en el empate 1-1 ante Inglaterra y ocupó un lugar en el banquillo en el juego en el que la Celeste igualó 0-0 frente a Argelia.

Ahora el portero volverá a una Copa del Mundo y lo hará como parte de una lista de convocados que tiene también a Rochet y a Santiago Mele como opciones para ocupar ese puesto.

Uruguay se estrenará el próximo 15 de junio enfrentándose a Arabia Saudí en un encuentro enmarcado en el Grupo H que se disputará en Miami.

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Seis días después se medirá con Cabo Verde en el mismo escenario, mientras que luego viajará a México para enfrentar el 26 de junio a España en Guadalajara.