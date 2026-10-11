David Alonso sufrió aparatoso accidente en el GP de Indonesia de Moto2; salió 'volando'

El español, Izan Guevara (Boscoscuro), se impuso en el Gran Premio de Indonesia de Moto2, disputado en el circuito de Mandalika, en una carrera marcada por un múltiple accidente en la primera curva y la avería mecánica de Alex Escrig, quien lideraba a menos de dos vueltas del final. Manuel González terminó segundo y se mantiene al frente del Mundial con 265,5 puntos, apenas 5,5 más que Guevara, que suma 260.

Sin embargo, uno de los momentos más dramáticos de la jornada tuvo como protagonista al hispano colombiano David Alonso (Kalex), quien sufrió una fuerte caída en la primera salida junto a su compañero de equipo, Daniel Holgado, además del estadounidense Joe Roberts y el neerlandés Collin Veijer.

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El incidente ocurrió en la curva inicial, cuando Holgado llegó por detrás y tocó la rueda trasera de Alonso, provocando que ambos pilotos del equipo Aspar terminaran en el suelo. Roberts y Veijer no pudieron esquivar las motos de sus rivales y también cayeron, aunque ambos lograron regresar a los talleres con sus máquinas.

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La moto de Alonso fue la más dañada en el accidente y dejó múltiples restos sobre el asfalto, lo que obligó a Dirección de Carrera a mostrar bandera roja para facilitar la atención de los pilotos y la limpieza de la pista.



¡LO TIRARON A DAVID ALONSO! ❌



¡4 CAÍDAS EN LA LARGADA Y HAY BANDERA ROJA EN MOTO2! 😱



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Como no se habían completado tres vueltas, el reglamento establecía que la carrera debía reiniciarse desde cero mediante un procedimiento de salida rápida. Todos los pilotos pudieron regresar a la parrilla, excepto David Alonso, que quedó fuera de competencia tras el accidente.

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En la segunda salida, Guevara volvió a situarse entre los protagonistas, pero Alex Escrig tomó la delantera y mantuvo una intensa disputa con el español. Mientras tanto, Manuel González comenzó a remontar posiciones desde el décimo puesto de salida, hasta colocarse tercero en la undécima vuelta, después de superar a Holgado.

David Alonso, piloto colombiano, en una carrera de Moto2 AFP

Guevara incrementó el ritmo en las últimas vueltas para recortar distancias con Escrig, quien parecía encaminado a conseguir su primera victoria en el Mundial de Moto2. Sin embargo, una avería mecánica dejó sin potencia a su Forward a menos de dos vueltas del final, obligándolo a abandonar y entregando el triunfo al español.

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Guevara consiguió así su cuarta victoria de la temporada y se acercó a González en la clasificación general. El podio lo completaron el propio Manuel González, segundo, y Daniel Holgado, tercero, quien resistió el ataque final del australiano Senna Agius.

Para David Alonso, en cambio, el Gran Premio de Indonesia terminó prematuramente tras el accidente múltiple que condicionó el desarrollo de la carrera desde la primera curva.