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Gol Caracol  / Más Deportes  / Escándalo en el Mundial de patinaje y Colombia se quejó; "no fue acorde a lo esperado"

Escándalo en el Mundial de patinaje y Colombia se quejó; "no fue acorde a lo esperado"

En territorio paraguayo se lleva a cabo una nueva edición del Mundial de patinaje, donde la selección 'cafetera' ha sido protagonista y también ha habido polémicas.

Por: EFE
Actualizado: 17 de oct, 2026
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Colombia ganó oros en el Mundial de patinaje de velocidad 2026
Colombia ganó oros en el Mundial de patinaje de velocidad 2026
Federación Colombiana de Patinaje

Varios participantes en las carreras de velocidad del Mundial de patinaje que se cumplen en Asunción protestaron por el mal estado del asfalto de la avenida Costanera, escenario de las pruebas, lo que los expuso a sanciones disciplinarias, informó la directora general adjunta del certamen, Larissa Schaerer.

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Medios paraguayos difundieron este viernes imágenes de patinadores de varios países que permanecieron sentados en la línea de meta colocada en esta arteria vial, que conecta Asunción con ciudades del departamento Central.

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Los organizadores de las justas postergaron el jueves las pruebas masculina y femenina de esprint de una vuelta, de 10.000 metros por puntos y de 15.000 metros eliminación en sus modalidades juvenil y adulto por el mal estado del asfalto, expuestas por unas 20 delegaciones ante las caídas de varios participantes en la avenida Costanera.

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En declaraciones al medio NPY, Schaerer sostuvo que los patinadores se pusieron "en modo de protesta" contra el World Skate, la federación internacional que organiza y regula la competencia.

"Hablamos con World Skate, ellos van a tomar medidas contra los atletas que hicieron esto, una medida disciplinaria así como lo dice el reglamento de ellos", anunció Schaerer.

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La protesta generó retrasos en el inicio de las competencias previstas para esta jornada, indicó Schaerer, aunque destacó que las pruebas postergadas ayer ya se desarrollan "con normalidad".

Colombia, potencia en el Mundial de patinaje de velocidad 2026
Colombia, potencia en el Mundial de patinaje de velocidad 2026
Federación Colombiana de Patinaje

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Schaerer restó importancia a las caídas de los atletas durante los entrenamientos en la Costanera en días anteriores al alegar que "estas cosas ocurren" también en las pistas de patinaje.

La organización postergó el jueves las competiciones después de la negativa de 20 países a correr bajo los riesgos del asfalto en mal estado y una curva del trazado demasiado cerrada para permitir los giros.

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En ese contexto, Schaerer defendió este viernes que los giros del circuito de la Costanera cumplen con "las medidas que figuran en la reglamentación" del World Skate.

El delegado de Colombia, país que domina en las pruebas de velocidad, Freddy Ortega, declaró el jueves al medio local ABC TV que "desafortunadamente, la pavimentación y la puesta en marcha de la ruta no fue acorde" a lo que esperaban y que los atletas no pudieron practicar ni reconocer la carretera la noche del miércoles, porque las autoridades paraguayas daban los últimos retoques al asfalto de la Costanera.

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En la Costanera de Asunción también están previstos los 100 metros y el maratón, prueba que cerrará los juegos el próximo domingo.

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