Hora, debut, rivales y calendario de la Selección Colombia en Mundial Femenino de Futsal 2025

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
La Selección Colombia afrontará el Mundial Femenino de Futsal 2025 haciendo parte del grupo B junto a Canadá, España y Tailandia, rivales a los que enfrentará (en su orden) buscando el primer o segundo puesto del cuadrangular para avanzar a la fase de cuartos de final.
El campeonato se disputará entre el 21 de noviembre y el 7 de diciembre en el coliseo Philsports Arena, de Pásig (Filipinas), escenario en el que los 4 grupos tendrán acción y donde se efectuarán todas las rondas.
El elenco ‘cafetero’, llegó a esta cita gracias a su tercer puesto en la Copa América que se efectuó en marzo de 2025 en Brasil, donde el primer lugar fue para el equipo anfitrión y la segunda casilla para Argentina.
Colombia se quedó con el último cupo para la cita orbital luego de superar 4-1 a Paraguay en el encuentro por el tercer puesto.
Acá, la programación de la escuadra tricolor en primera ronda:
⦁ Colombia vs. Canadá
Fecha: sábado 22 de noviembre
Hora: 4:00 p. m. (de colombiana)
Lugar: Philsports Arena, de Pásig (Manila)
⦁ España vs. Colombia
Fecha: mates 25 de noviembre
Hora: 7:30 a. m. (de Colombia)
Lugar: Philsports Arena, de Pásig (Manila)
⦁ Tailandia vs. Colombia
Fecha: viernes 28 de noviembre
Hora: 5:00 a. m. (de Colombia)
Lugar: Philsports Arena, de Pásig (Manila)
Estos son todos los cuadrangulares, cuyos 2 primeros equipos avanzarán a cuartos de final:
Publicidad
⦁ Grupo A
Filipinas
Polonia
Marruecos
Argentina
⦁ Grupo B
España
Tailandia
Colombia
Canadá
⦁ Grupo C
Portugal
Tanzania
Japón
Nueva Zelanda
⦁ Gripo D
Brasil
Irán
Italia
Panamá
⦁ Cuartos de final
Primero del grupo A vs. Segundo del grupo B
Primero del grupo B vs. Segundo del grupo A
Primero del grupo C vs. Segundo del grupo D
Primero del grupo D vs. Segundo del grupo C