Hora, debut, rivales y calendario de la Selección Colombia en Mundial Femenino de Futsal 2025

La Selección Colombia afrontará el Mundial Femenino de Futsal 2025 haciendo parte del grupo B junto a Canadá, España y Tailandia, rivales a los que enfrentará (en su orden) buscando el primer o segundo puesto del cuadrangular para avanzar a la fase de cuartos de final.

El campeonato se disputará entre el 21 de noviembre y el 7 de diciembre en el coliseo Philsports Arena, de Pásig (Filipinas), escenario en el que los 4 grupos tendrán acción y donde se efectuarán todas las rondas.

El elenco ‘cafetero’, llegó a esta cita gracias a su tercer puesto en la Copa América que se efectuó en marzo de 2025 en Brasil, donde el primer lugar fue para el equipo anfitrión y la segunda casilla para Argentina.

Colombia se quedó con el último cupo para la cita orbital luego de superar 4-1 a Paraguay en el encuentro por el tercer puesto.



Partidos de Colombia en el Mundial Femenino de Futsal 2025

Acá, la programación de la escuadra tricolor en primera ronda:



⦁ Colombia vs. Canadá

Fecha: sábado 22 de noviembre

Hora: 4:00 p. m. (de colombiana)

Lugar: Philsports Arena, de Pásig (Manila)

⦁ España vs. Colombia

Fecha: mates 25 de noviembre

Hora: 7:30 a. m. (de Colombia)

Lugar: Philsports Arena, de Pásig (Manila)

⦁ Tailandia vs. Colombia

Fecha: viernes 28 de noviembre

Hora: 5:00 a. m. (de Colombia)

Lugar: Philsports Arena, de Pásig (Manila)



Grupos del Mundial Femenino de Futsal, Filipinas 2025

Estos son todos los cuadrangulares, cuyos 2 primeros equipos avanzarán a cuartos de final:

Publicidad

⦁ Grupo A

Filipinas

Polonia

Marruecos

Argentina

⦁ Grupo B

España

Tailandia

Colombia

Canadá

⦁ Grupo C

Portugal

Tanzania

Japón

Nueva Zelanda

⦁ Gripo D

Brasil

Irán

Italia

Panamá

⦁ Cuartos de final

Primero del grupo A vs. Segundo del grupo B

Primero del grupo B vs. Segundo del grupo A

Primero del grupo C vs. Segundo del grupo D

Primero del grupo D vs. Segundo del grupo C