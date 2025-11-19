Síguenos en::
Colombia brilló con sus atletas en México: podio en hombres, top 10 en damas y grandes marcas

Las destacadas actuaciones de estos deportistas fueron acompañadas de importantes registros para la temporada actual en la distancia de 10 kilómetros.

Por: Edwin Cañón
Actualizado: 19 de nov, 2025
Rubén Barbosa, tercero en 10k de la Carrera Marathon.TV de San Luis Potosí, México.jpg
Rubén Barbosa, tercero en la Carrera Atlética Internacional Marathon.TV de México.
Foto: suministrada.

