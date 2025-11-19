Colombia brilló con sus atletas en México: podio en hombres, top 10 en damas y grandes marcas

Rubén Barbosa, del Equipo Porvenir, logró ubicarse en el podio de la Carrera Internacional Marathon.TV, en la ciudad de San Luis Potosí, México, en una importante figuración del atletismo colombiano en suelo 'azteca'.

El corredor bogotano libró una interesante batalla durante gran parte de la prueba con el local Carlos Alberto Álvarez, con quien se acompañó en un dúo persecutor, detrás del también mexicano Diego García, corredor que se fugó en solitario desde el tercer kilómetro.

Al final García reclamó el primer lugar con un tiempo de 29 minutos y 30 segundos, segundo fue Álvarez con un tiempo de 29 minutos y 56 segundos, quien venció al remate al colombiano Barbosa (29:57).

En la rama femenina, la también integrante de Porvenir, Shellcy Sarmiento finalizó en la sexta casilla con un tiempo de 35 minutos y 23 segundos. La campeona fue la mexicana Laura Galván con 33 minutos y 22 segundos.

Por su parte, Carlos Mario Patiño fue segundo en la Media Maratón de Tuluá con un tiempo de una hora, 7 minutos y 50 segundos, en una prueba que fue ganada por Yhon Escamilla con un registro de una hora, 7 minutos y 18 segundos. Tercero fue Juan Guillermo Osorio con una hora 8 minutos y 44 segundos.