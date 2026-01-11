Síguenos en:
Gol Caracol  / Raphinha anotó, sin querer, el gol del título de Barcelona sobre Real Madrid en la Supercopa

Raphinha anotó, sin querer, el gol del título de Barcelona sobre Real Madrid en la Supercopa

Vea la segunda anotación en la cuenta del brasileño, Raphinha, que significó el 3-2 definitivo a favor del conjunto 'blaugrana', que se coronó campeón.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 11 de ene, 2026
