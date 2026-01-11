Raphinha anotó, sin querer, el gol del título de Barcelona sobre Real Madrid en la Supercopa

El mejor Raphinha, el que deslumbró en el primer tramo de la temporada pasada, volvió en Arabia Saudita para decantar el torneo del lado del Barcelona, que ganó la final al Real Madrid 3-2 con una actuación estelar del brasileño, autor de dos goles y clave en casi todas las facetas del juego.

El hombre del partido y por qué no del torneo. Omnipresente, estuvo en todas partes, no negoció con el esfuerzo y ayudó en coberturas defensivas que en el acto inicial evitaron algún disgusto al Barcelona. Con el balón, firmó cambios de juego espectaculares y fue un generador constante de ocasiones: se encontró con Courtois en un disparo seco, falló un mano a mano ante el belga, abrió el marcador y a un cuarto de hora para el final desniveló el choque con un remate afortunado. Fue el hombre de la final y el mejor del Barcelona a lo largo del torneo. Ha vuelto el mejor Raphinha, el que deslumbró al inicio del pasado curso. Se marchó ovacionado al final cuando fue sustituido por Rashford.

Raphinha celebra gol con Barcelona en Supercopa de España - Foto: Getty Images

Vea el gol del título de Raphinha, en Barcelona vs. Real Madrid, por la Supercopa

🔴🔵🏆 ¡BARCELONA SE PONE EN VENTAJA Y SE ILUSIONAN CON EL TÍTULO! ¡Raphinha puso el 3-2 en los minutos finales de la #SuperCopaEspañaxWIN! pic.twitter.com/XdWLWcp3pG — Win Sports (@WinSportsTV) January 11, 2026