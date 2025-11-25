Hora y TV para ver a la Selección Colombia en Mundial Femenino de Futsal, por la clasificación

La Selección Colombia que viene participando en el Mundial Femenino de Futsal de Tailandia depende de sí misma para seguir en competencia luego de estrenarse en el cuadrangular B con victoria 2-0 sobre Canadá y caer 5-1 en la segunda jornada contra España.

Ahora, con 3 puntos se jugará la vida frente a las dueñas de casa para ir a cuartos de final, para lo cual requiere únicamente del triunfo.

El choque contra el equipo tailandés se llevará a cabo el viernes 28 de noviembre a las 5:00 de la mañana, hora colombiana, en el coliseo Philsports Arena, de Pásig (Manila), sede de todos los juegos de la Copa del Mundo.



Hora y TV para ver Colombia vs. Tailandia en Mundial Femenino de Futsal

Las acciones de la contienda se podrán observar en directo desde suelo colombiano mediante la transmisión oficial que la FIFA, ente rector del torneo, ofrecerá mediante su plataforma web, denominada FIFA+.

Datos del partido:

Tailandia vs. Colombia

Fecha: viernes 28 de noviembre

Hora: 5:00 a. m. (de Colombia)

Lugar: Philsports Arena, de Pásig (Manila)

TV: Plus.fifa.com



Así está el grupo B del Mundial Femenino de Futsal

Los 2 primeros de la tabla van a cuartos de final, mientras que los 2 últimos quedarán eliminados.



⦁ Primera fecha

Colombia 2-0 Canadá

España 5-2 Tailandia

⦁ Segunda fecha

Canadá 3-6 Tailandia

España 5-1 Colombia

⦁ Tercera fecha

Noviembre 28: Tailandia vs. Colombia

Noviembre 28: Canadá vs. España

⦁ Posiciones

1. España: 6 puntos (+7 en diferencia de gol)

2. Tailandia: 3 (0)

3. Colombia: 3 (-2)

4. Canadá: 0 (-5)

⦁ Cuartos de final

Primero del grupo A vs. Segundo del grupo B

Primero del grupo B vs. Segundo del grupo A

Primero del grupo C vs. Segundo del grupo D

Primero del grupo D vs. Segundo del grupo C

Publicidad

En el grupo A, donde está el siguiente rival de Colombia (en caso de avanzar), se encuentran: Argentina, Polonia, Marruecos y Filipinas.