MUNDIAL 2026
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
Gol Caracol  / Más Deportes  / Hora y TV para ver a la Selección Colombia en Mundial Femenino de Futsal, por la clasificación

Hora y TV para ver a la Selección Colombia en Mundial Femenino de Futsal, por la clasificación

La escuadra ‘cafetera’ está obligada a imponerse en la última fecha de la fase de grupos para avanzar a segunda ronda; otro resultado representará la eliminación.

Por: Edwin Cañón
Actualizado: 25 de nov, 2025
Selección Colombia Femenina de futsal, obligada a vencer a Tailandia en Mundial 2025.jpg
Colombia, obligada a ganarle a Tailandia para avanzar.
Foto: FCF.

