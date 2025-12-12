Hora y TV para ver en vivo primer evento de Cristiano Ronaldo en artes marciales mixtas: WOW 25

Cristiano Ronaldo, estrella de la Selección Portugal y del club Al Nassr de Arabia Saudita, debutará en un nuevo deporte, pero no como competidor, sino bajo el rol de aliado empresarial; se trata de las artes marciales mixtas, disciplina a la que el lusitano ahora apoya gracias a su vinculación a la organización española WOW FC (Way of Warriors Fighting Championship o 'Liga de Lucha, Camino de Guerreros').

Y para su primera velada, programada para el sábado 13 de diciembre en Madrid, España, el famoso ‘CR7’ citó a su gran cantidad de fanáticos en redes sociales para que no se pierdan detalle del evento, para el cual hay una nutrida cartelera de combates entre varios de los exponentes más destacados de la especialidad en Europa.

Por ello, el ‘Bicho’ anunció la forma en la que cual el público podrá seguir las acciones del ‘show’ denominado ‘WOW 25 Madrid’, en donde se peleará por los títulos ligero y pluma, actualmente en manos del ruso Ibragim Ibragimov y del irlandés Nikolai Grodzdev, respectivamente, además de otra serie de combates que amenizarán el evento para el que se esperan más de 7.000 espectadores.



Hora y TV para ver WOW 25 Madrid, evento impulsado por ‘CR7’

Los pleitos serán el sábado 13 de diciembre de 2025 a la 1:00 de la tarde, hora colombiana, en el coliseo Madrid Arena y se podrán observar en directo por televisión mediante diferentes señales, como la de Movistar Plus, mientras que también se compartirán imágenes por el canal de Youtube de Cristiano Ronaldo.

Madrid. December 13. @wowfcmma goes LIVE on UR at 1PM EST.



A new way to experience action sports - immersive, bold, built for the next generation.



Innovation never stops.



Subscribe now: https://t.co/GHP2RWsPcJ pic.twitter.com/ZTuUWIIMAb — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) December 12, 2025

Cartelera, WOW 25 Madrid:

⦁ Ibragim Ibragimov (RUS) vs. Toka Svanidze (GEO) *

⦁ Nikolai Grodzdev (IRL) vs. Brett Johns (GAL) **

⦁ Asaí Villamur (ESP) vs. Theo Bashford (ESP)

⦁ Enrique Expósito (ESP) vs. Ze Machado (POR)

⦁ Sebastián Santana (ESP) vs. Craig Mc Grattan (IRL)

⦁ Isabel Calvo (ESP) vs. Weronika Cislo (POL)

⦁ Paddy Rutledge (IRL) vs. Karon Koe (ING)

⦁ Antonio Fofirca (ESP) vs. Dara O’Sullivan (IRL)

⦁ Alberto Domínguez (ESP) vs. Mouslim Saidoulaiev (FRA)

⦁ Antonio Maya (ESP) vs. Avel Santos (ESP)

⦁ Seydi Camara (ESP) vs. Diego Esteche (ESP)

* Pelea por el título ligero.

** Pelea por el título pluma.

