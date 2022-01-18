Noticias Caracol UFC
Hora y TV para ver en vivo primer evento de Cristiano Ronaldo en artes marciales mixtas: WOW 25
El experimentado futbolista portugués convocó a sus millones de seguidores para que lo acompañen a estrenarse en un escenario completamente distinto al suyo.
Conor McGregor fue condenado por agresión sexual y tendrá que pagar 250 mil dólares
La estrella de la UFC, Conor McGregor, fue declarado culpable por agresión sexual por hechos ocurridos en un hotel en 2018, en Dublín, Irlanda.
Ilia Topuria mantuvo su cinturón de peso pluma de la UFC: venció a Max Holloway
Ilia Topuria volvió a demostrar que es el mejor de las artes marciales mixtas y derrotó en el tercer asalto a Max Holloway. El español sigue invicto sobre el octágono.
Ilia Topuria y el máximo objetivo que tiene: quiere hacer historia en la UFC
El próximo sábado, Ilia Topuria se enfrentará al estadounidense Max Holloway, en Abu Dabi y dio noticias de cara a su futuro, que ilusiona a sus aficionados.
30 luchadores llegan a EA SPORTS UFC 5 en la semana de combate de UFC 300
Explora el emocionante mundo de EA SPORTS UFC 5 con la llegada de más de 30 nuevos luchadores y desafíos épicos en la semana de combate de UFC 300. Sumérgete en la acción del octágono y descubre las emocionantes incorporaciones y mejoras que te esperan en este juego de lucha sin igual.
Ilia Topuria retó a Conor McGregor, tras coronarse campeón de UFC: no le tiene miedo a nadie
Después de haber hecho historia en la UFC, tras vencer a Alexander Volkanovski por nocaut, el peleador español Ilia Topuria advirtió a la leyenda Conor McGregor.
¿Quién es Ilia Topuria, el nuevo campeón de UFC que hizo historia para España?
Una historia llena de dificultades, de giros inesperados y que tuvo un final feliz, así fue como Ilia Topuria escribió su nombre en las páginas doradas de la UFC.
Impresionante nocaut en la UFC: Ilia Topuria le propinó un duro golpe a Alexander Volkanovski
En uno de los combates más esperados de los últimos tiempos, en la UFC, el peleador español Ilia Topuria se coronó campeón, tras vencer a Alexander Volkanovski.
Luchador fue asesinado luego de tratar de recuperar una moto que le robaron
El cuerpo de Diego Braga fue encontrado en una favela de Río de Janeiro, luego de que el reconocido luchador de artes marciales mixtas fallara en un intento por recuperar una moto que le robaron.
¡Brutal intervención de árbitro en pelea de las Artes Marciales mixtas!
En Las Vegas se llevó a cabo una velada de combates y en la pelea estelar los luchadores siguieron golpeándose, al punto que el árbitro detuvo a uno de ellos de manera contundente.