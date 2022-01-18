En vivo
Noticias Caracol En Vivo
UFC

UFC

Noticias, videos, fotos y resultados de la UFC

  • Cristiano Ronaldo se estrena en MMA: hora y TV para ver el 'show'.jpg
    Cristiano Ronaldo, listo para su primer 'show' de MMA.
    Foto: @wowfcmma.
    Más Deportes

    Hora y TV para ver en vivo primer evento de Cristiano Ronaldo en artes marciales mixtas: WOW 25

    El experimentado futbolista portugués convocó a sus millones de seguidores para que lo acompañen a estrenarse en un escenario completamente distinto al suyo.

  • Conor McGregor, luchador en categorías de peso ligero y peso wélter de Ultimate Fighting Championship
    Conor McGregor, luchador en categorías de peso ligero y peso wélter de Ultimate Fighting Championship
    Getty Images
    Gol Caracol

    Conor McGregor fue condenado por agresión sexual y tendrá que pagar 250 mil dólares

    La estrella de la UFC, Conor McGregor, fue declarado culpable por agresión sexual por hechos ocurridos en un hotel en 2018, en Dublín, Irlanda.

  • Ilia Topuria, campeón de peso pluma en la UFC 308.
    Ilia Topuria, campeón de peso pluma en la UFC 308.
    Getty Images.
    Gol Caracol

    Ilia Topuria mantuvo su cinturón de peso pluma de la UFC: venció a Max Holloway

    Ilia Topuria volvió a demostrar que es el mejor de las artes marciales mixtas y derrotó en el tercer asalto a Max Holloway. El español sigue invicto sobre el octágono.

  • Ilia Topuria, luchador español en la UFC.
    Ilia Topuria, luchador español en la UFC.
    Getty Images.
    Gol Caracol

    Ilia Topuria y el máximo objetivo que tiene: quiere hacer historia en la UFC

    El próximo sábado, Ilia Topuria se enfrentará al estadounidense Max Holloway, en Abu Dabi y dio noticias de cara a su futuro, que ilusiona a sus aficionados.

  • Nueva actualización de UFC 5 con recompensas y contenido exclusivo
    Nueva actualización de UFC 5 con recompensas y contenido exclusivo
    Imagen: cortesía Electronic Arts Inc.
    VIDEOJUEGOS

    30 luchadores llegan a EA SPORTS UFC 5 en la semana de combate de UFC 300

    Explora el emocionante mundo de EA SPORTS UFC 5 con la llegada de más de 30 nuevos luchadores y desafíos épicos en la semana de combate de UFC 300. Sumérgete en la acción del octágono y descubre las emocionantes incorporaciones y mejoras que te esperan en este juego de lucha sin igual.

  • Ilia Topuria, campeón en UFC, luego de vencer, por nocaut, a Alexander Volkanovski
    Ilia Topuria, campeón en UFC, luego de vencer, por nocaut, a Alexander Volkanovski
    AFP
    Gol Caracol

    Ilia Topuria retó a Conor McGregor, tras coronarse campeón de UFC: no le tiene miedo a nadie

    Después de haber hecho historia en la UFC, tras vencer a Alexander Volkanovski por nocaut, el peleador español Ilia Topuria advirtió a la leyenda Conor McGregor.

  • Ilia Topuria celebra su título de UFC, tras vencer a Alexander Volkanovski
    Ilia Topuria celebra su título de UFC, tras vencer a Alexander Volkanovski
    AFP
    Gol Caracol

    ¿Quién es Ilia Topuria, el nuevo campeón de UFC que hizo historia para España?

    Una historia llena de dificultades, de giros inesperados y que tuvo un final feliz, así fue como Ilia Topuria escribió su nombre en las páginas doradas de la UFC.

  • Ilia Topuria golpeó fuertemente a Alexander Volkanovski, en pelea de la UFC
    Ilia Topuria golpeó fuertemente a Alexander Volkanovski, en pelea de la UFC
    AFP
    Gol Caracol

    Impresionante nocaut en la UFC: Ilia Topuria le propinó un duro golpe a Alexander Volkanovski

    En uno de los combates más esperados de los últimos tiempos, en la UFC, el peleador español Ilia Topuria se coronó campeón, tras vencer a Alexander Volkanovski.

  • Mano de peleador de MMA (Imagen de referencia)
    Mano de peleador de MMA (Imagen de referencia).
    Getty Images
    Gol Caracol

    Luchador fue asesinado luego de tratar de recuperar una moto que le robaron

    El cuerpo de Diego Braga fue encontrado en una favela de Río de Janeiro, luego de que el reconocido luchador de artes marciales mixtas fallara en un intento por recuperar una moto que le robaron.

  • Pelea de la MMA de Rumania.
    Pelea de la MMA de Rumania.
    Pantallazo del combate.
    Gol Caracol

    ¡Brutal intervención de árbitro en pelea de las Artes Marciales mixtas!

    En Las Vegas se llevó a cabo una velada de combates y en la pelea estelar los luchadores siguieron golpeándose, al punto que el árbitro detuvo a uno de ellos de manera contundente.

