"Tolima debe hacer un partido inteligente porque Junior en su casa es muy fuerte, se crece"

Deportes Tolima se alista para ir por su cuarta estrella en el fútbol colombiano. El conjunto 'vinotinto y oro' disputará este viernes el partido de ida de la final de la Liga BetPlay 2025-II frente a Junior en el estadio Metropolitano. Los dirigidos por Lucas González buscarán tomar ventaja, para afrontar la vuelta con mayor comodidad y levantar el tan anhelado trofeo.

En la previa al crucial duelo de esta noche, Juan Fernando Caicedo, autor de los dos goles en la última final que ganó el conjunto 'pijao' frente a Millonarios en el primer campeonato del año 2021, se refirió en charla con Gol Caracol, a la clave para que el Tolima saque un buen resultado en su visita a Barranquilla.

"Estar concentrado, estar concentrado bastante, sobre todo los primeros y últimos minutos porque Junior es un equipo que en su casa es muy fuerte, tiene jugadores muy determinantes y siempre en estas instancias se crece y sabe jugar estos partidos. Yo creo que Tolima debe hacer un partido bastante inteligente y cuando pueda, golpear. Ahora, el Tolima está jugando muy bien al fútbol, y es un partido de dos equipos que se ganaron su paso a la final; muy bien ganada. Yo creo que el que cometa menos errores, va a salir victorioso y más en un partido de 180 minutos donde cada uno en su casa es fuerte", inició diciendo Caicedo.

Esta es la diferencia del valor de cada plantilla antes de la final de Liga Betplay 2025-II Fotos: @cdtolima y @juniorclubsa.

Publicidad

Posteriormente, el delantero antioqueño habló de si este conjunto tolimense tiene la jerarquía suficiente para ser campeón de esta Liga: "Yo creo que es un equipo de futbolistas que han jugado finales, han sido campeones, y que es un equipo (Tolima) que nunca ha quedado campeón por liga en su casa; entonces, creo que esta vez tiene una chance. Creo que van a salir a jugar un partido muy inteligente, con el buen fútbol que tienen, porque tienen un excelente cuerpo técnico, tienen un equipo que juega muy bien a la pelota, y yo creo que haciendo un buen partido tienen todo para definir en su casa".

Juan Fernando Caicedo, figura en el último título del Deportes Tolima en la Liga BetPlay Foto: Colprensa

Además, Caicedo mencionó la principal virtud que le ha visto al 'vinotinto y oro' a lo largo del torneo, que le ha permitido llegar hasta el duelo por el título. "Su manera de jugar tanto como de local y de visitante. Creo que propone, creo que juega bien, creo que se ha visto un equipo sólido y ese es un buen plus, y mira que quedó de primero en su cuadrangular y quedó de segundo en el 'todos contra todos', buscando un punto invisible; que en última no le hizo falta porque su cuadrangular lo ganó bien".



Elogios para Lucas González

"Es un técnico que los equipos que ha tenido, juegan muy bien al fútbol, tienen mucha movilidad; atacan muy bien los espacios. Es un equipo valiente porque donde va, tiene la pelota, tiene muy buenas armas. Sus equipos, a veces, someten a los rivales. Y bueno, con un punto a favor que este Tolima, que de pronto, con los otros equipos que - dirigió Lucas González - , que uno veía que quedaban más expuestos; este Tolima queda mejor parado, mejor armado y recibe muy poco gol. Es un técnico que ha ido aprendiendo y le ha sumado mucho al fútbol", agregó Caicedo sobre el técnico Lucas González, quien llegó al equipo en el mes de junio y dirigirá su primera final en nuestro país.

Junior y Tolima jugarán en el Metropolitano el primer duelo de la final de la Liga BetPlay II-2025. Colprensa

Publicidad

Por otro lado, el exMedellín e Independiente de Argentina opinó sobre el comentario del DT 'pijao' antes de viajar a Barranquilla, sobre el favorito para lograr la estrella de fin de año.

"El favorito siempre tiene que ser el que más invierte"- fueron las palabras de González - , a lo que el futbolista de 36 años dijo: "Para mí en una final, los favoritos son los dos. Los dos llegaron bien. A Tolima le tocó un grupo parejo donde estaba el actual campeón. A Junior le tocó un grupo, que si lo sabemos, muy pocas de las personas apostaban, o que les gusta dar un resultado o dar un favorito en el fútbol, no tenían al Junior, a no ser de los hinchas, en el radar. De resto, todo el mundo pensaba en Medellín y Nacional. A Junior lo daba muy parejo con América, yo creo que Junior se ganó su puesto bien ganado con dos rivales que juegan muy bien al fútbol. De hecho, esos dos rivales son finalistas del otro torneo; Junior tiene su mérito. Los dos son muy favoritos y va a ser una linda final", sentenció.



¿A qué hora es Junior vs. Tolima?

El enfrentamiento de ida de la gran final del fútbol colombiano entre el conjunto 'tiburón' y el 'pijao' se llevará a cabo este 12 de diciembre, a partir de las 8:00 de la noche, y podrán seguir el minuto a minuto, los goles, las polémicas y demás incidencias del juego en el portal web de Gol Caracol: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol.