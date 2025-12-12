Síguenos en:
Fútbol Colombiano  / "Tolima debe hacer un partido inteligente porque Junior en su casa es muy fuerte, se crece"
"Tolima debe hacer un partido inteligente porque Junior en su casa es muy fuerte, se crece"

Una de las figuras del último título de Liga BetPlay del Deportes Tolima, Juan Fernando Caicedo, en conversación con Gol Caracol, se refirió a sus sensaciones en la previa a la final contra Junior.

Por: Jhonatan David Reyes Rubio
Actualizado: 12 de dic, 2025
Deportes Tolima, finalista del fútbol colombiano
Foto: X/@cdtolima

