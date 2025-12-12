Linda Caicedo no para de lucirse: honorable distinción en Europa con Real Madrid femenino

Las futbolistas del Real Madrid María Méndez y Linda Caicedo han sido seleccionadas, junto a la jugadora del FC Barcelona, Alexia Putellas, para estar en el once de la quinta jornada de la Champions League femenina.

María Méndez fue un seguro para la zaga 'merengue' en el partido frente al Wolfsburgo, en el que además pudo marcar el primer tanto para adelantar al Real Madrid, mientras que Linda Caicedo, gracias a su velocidad y desparpajo, marcó el definitivo 2-0 para llevar conjunto blanco al quinto puesto.

Linda Caicedo en partido con el Real Madrid femenino por la Champions League X de @realmadridfem

Alexia Putellas, por su parte, también tuvo mucho que aportar en la victoria del Barça por 3-1 ante el Benfica. Una asistencia y un gol en propia meta de la central del equipo luso, provocado por un centro de la jugadora catalana fue suficiente para la nominación. Pudo haber sido todavía mejor el partido de Alexia, que falló un penalti después de que Pavel se lo adivinara.



El once lo completan en portería la guardameta del OH Leuven, Lowiese Seynhaeve, seguida de su compañera de equipo en defensa Everaerts, a la que acompañan las futbolistas del Paris FC y Chealsea FC, N'Dongala y Bright, respectivamente. En el centro del campo se encuentran las jugadoras del Bayern Munich y Olympique de Lyon, Harder y Dumornay, mientras que la delantera la ocupan las puntas del Arsenal y Juventus, Mead y Girelli.

Gracias a sus victorias, el equipo 'merengue' escala hasta el quinto puesto, mientras que las culés se asientan en la cabeza de la clasificación, empatadas a puntos con el Olympique Lyon.



Elogios para Linda Caicedo:

"Ha entrado en una nueva dimensión futbolística, por detrás de la delantera ha entrado en otro nivel profesional, con Weir se multiplica, es joven y tiene que seguir trabajando con humildad. Necesita tiempo y está en el mejor club para crecer, creceremos todos de la mano", esas fueron las palabras que precisó Pau Quesada, timonel de las 'merengues' luego del juego de Champions League femenina contra el Wolfsburgo.



