Síguenos en:
Tendencias:
MUNDIAL 2026
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Linda Caicedo no para de lucirse: honorable distinción en Europa con Real Madrid femenino

Linda Caicedo no para de lucirse: honorable distinción en Europa con Real Madrid femenino

La delantera colombiana fue figura en la Champions League femenina al marcar un golazo contra Wolfsburgo y no ha parado de recibir distinciones. Acá lo que pasó con Linda Caicedo.

Por: EFE
Actualizado: 12 de dic, 2025
Comparta en:
Editado por: Gol Caracol
Linda Caicedo, delantera colombiana que milita en Real Madrid.
Linda Caicedo, delantera colombiana que milita en Real Madrid.
Getty

Publicidad

Publicidad

Publicidad