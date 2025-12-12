Kevin Serna no para de brillar con Fluminense; anotó gol en derrota de su equipo en Copa de Brasil

Kevin Serna mantiene un gran nivel en Fluminense. El extremo fue titular, jugó los 90 minutos y fue el autor del único gol de su equipo en la derrota 1-2, en el partido de ida de las semifinales de la Copa de Brasil contra Vasco da Gama.

El colombiano se mostró participativo en la banda derecha, siendo la principal arma de su equipo en ataque. Para rematar su buena actuación, hizo la anotación con la que su club mantiene viva la serie para el encuentro de vuelta a realizarse en el estadio Maracaná.

Kevin Serna, jugador colombiano de Fluminense, en un partido del Brasileirao AFP

En el minuto 22 del juego, Serna recibió un pase de cabeza de Thiago Silva, controló el balón y sacó un remate raso de pierna derecha que venció al arquero Leo Jardim, colándose en el rincón del palo derecho. Ese tanto abrió el marcador del partido; sin embargo, Vasco luego revirtió el resultado gracias a los goles en el segundo tiempo cortesía de Rayan y de Pablo Vegetti en los últimos minutos.



Tras el duelo, la prensa brasileña se pronunció sobre el rendimiento de los jugadores del 'Flu'. El diario 'Globo Esporte' calificó al delantero caucano como el mejor de su equipo con 6.5 puntos, a lo que agregó: "Fue una válvula de escape por la banda derecha, aprovechando el espacio de Puma a la espalda de la defensa. Abrió el marcador con una hábil jugada a balón parado y un poco de suerte. Cometió muchos errores en la segunda mitad, pero fue el único que aún logró algo".

Ahora, el exAlianza Lima se preparará para darle vuelta a la serie y conseguir el pase a la gran final del torneo el próximo domingo 14 de diciembre a las 6:30 p.m. (hora de Colombia), donde una victoria por la mínima diferencia llevaría a la definición desde el punto penal para decidir al finalista de la copa brasileña.



Vea el gol de Kevin Serna en Copa de Brasil