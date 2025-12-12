Síguenos en:
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Kevin Serna no para de brillar con Fluminense; anotó gol en derrota de su equipo en Copa de Brasil

Kevin Serna no para de brillar con Fluminense; anotó gol en derrota de su equipo en Copa de Brasil

El colombiano Kevin Serna fue la figura de Fluminense en la caída 1-2, en el partido de ida de las semifinales de la Copa de Brasil frente a Vasco da Gama. Sumó su gol número 13 en la temporada.

Por: Jhonatan David Reyes Rubio
Actualizado: 12 de dic, 2025
Kevin Serna, autor del gol de Fluminense frente a Vasco da Gama
Foto: X/@FluminenseFC

