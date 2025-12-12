Síguenos en:
Tendencias:
MUNDIAL 2026
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Sebastián Villa, entre una opción latente en Flamengo y denuncias por supuestos escándalos

Sebastián Villa, entre una opción latente en Flamengo y denuncias por supuestos escándalos

Se han dado novedades con relación a Sebastián Villa, de gran campaña con Independiente Rivadavia y que se encuentra en nuestro país pasando sus vacaciones.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 12 de dic, 2025
Comparta en:
Sebastián Villa, jugador de Independiente Rivadavia.
Sebastián Villa, jugador de Independiente Rivadavia.
JUAN MABROMATA / AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad