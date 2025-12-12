Sebastián Villa, entre una opción latente en Flamengo y denuncias por supuestos escándalos

Sebastián Villa es uno de los futbolistas colombianos que ha tenido transcendencia en los últimos años en el fútbol de Argentina. El extremo se consolidó en Independiente Rivadavia, volviéndose figura en el club que este 2025 se adjudicó el título de la Copa de aquel país, al vencer en los penaltis por 5-3 a Argentinos Juniors. El exDeportes Tolima anotó el cobro decisivo para la alegría de los hinchas mendocinos.

A raíz de sus últimos éxitos en lo deportivo, el oriundo de Bello (Antioquia) está siendo bastante solicitado en el mercado, en términos de que varios clubes lo quieren tener en sus filas para el año entrante. Uno de los pretendientes que 'pica en punta' es Flamengo, actual campeón de la Copa Libertadores de América y que tiene en sus filas a otro 'cafetero': Jorge Carrascal.

Pero en medio de todos estos rumores de la ventana de transferencias, el exfutbolista de Boca Juniors ha sido noticia por supuestas fiestas y alboroto en el lugar donde reside en Colombia.

¿Qué pasó con Sebastián Villa?

En las últimas horas y con su presencia en Colombia gozando de sus vacaciones, luego de la temporada con Independiente Rivadavia, a Villa Cano lo señalaron en redes sociales por supuestas fiestas y escándalos en una unidad residencial en la que residiría. Al respecto, ni el delantero, ni sus allegados se han pronunciado. Tampoco las autoridades han dado luces con respecto a este particular.



Rivadavia pide monto 'millonario' por Villa

De otro lado, desde el sur del continente apuntan que el presidente de Independiente Rivadavia, Daniel Vila, no dejará ir al colombiano fácil y el equipo que quiera ficharlo debe 'bajarse del bus', pagar una buena cantidad de dinero.

"Ahora bien, pese al buen momento que vive en la Lepra, el delantero colombiano demostró sus ganas de cambiar de aire y volver a la primera plana. Aunque claro que Independiente quiere hacer valer sus intereses. Considerando que el contrato sigue vigente hasta junio de 2026, desde Mendoza se pusieron firmes, y piden 12 millones de dólares para dejar ir a Villa", precisaron en la página web de 'TyC Sports' de Argentina.

En el fútbol de Brasil, el Gremio de Porto Alegre, Cruzeiro y Atlético Mineiro también estarían siguiéndole los pasos al extremo antioqueño.