Media Maratón de Bogotá 2026 tendrá 39 entrenamientos gratuitos para público en general

Media Maratón de Bogotá 2026 tendrá 39 entrenamientos gratuitos para público en general

La carrera atlética más concurrida del país anunció su calendario de actividades previas a la competencia con el objetivo de que haya óptima preparación para la exigente cita.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 21 de ene, 2026
Media Maratón de Bogotá 2026 anuncia 39 entrenamientos gratuitos de preparación.jpg
La Media Maratón de Bogotá 2026 inicia sus jornadas de preparación.
Foto: MMB.

