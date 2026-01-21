Media Maratón de Bogotá 2026 tendrá 39 entrenamientos gratuitos para público en general

La Media Maratón de Bogotá 2026 inicia a finales de enero su programa de acompañamiento presencial gratuito para los corredores que busquen adecuación física y superar sus registros en las distancias de 21 y 10 kilómetros de la prueba.

En total se realizarán 39 sesiones de entrenamiento, las cuales mezclarán variadas temáticas, como fortalecimiento, resistencia, trabajo abdominal, técnica de carrera, propiocepción, activación de tren superior e inferior, velocidad, potencia, equilibrio, ejercicio funcional y fondos, que oscilarán trotes de entre 6 kilómetros y 22 kilómetros.

Los encuentros se cumplirán los fines de semana en diferentes parques de la capital colombiana, entre los que se encuentran el Simón Bolívar, Virgilio Barco, Virrey, Movistar Arena, Nacional, Bicentenario y Monserrate.

La primera jornada será el sábado 31 de enero en los alrededores de la biblioteca Virgilio Barco a partir de la 7:00 de la mañana y el enfoque estará dirigido a la técnica de carrera.



Cada sesión tiene como objetivo preparar de la mejor manera a corredores nuevos y experimentados para que puedan afrontar en condiciones adecuadas las diferentes distancias y eviten inconvenientes.



¿Cuándo es la Media Maratón de Bogotá 2026?

La competencia está programada para llevarse a cabo el domingo 26 de julio a partir de las 8:00 de la mañana con punto de partida y meta en el parque Simón Bolívar.

Para esta edición se ha anunciado la participación de 40.000 competidores, aproximadamente, muchos procedentes del exterior, y presencia asegurada de la élite nacional e internacional, como habitualmente sucede.

Los recorridos de 21 y 10 kilómetros se tomarán las calles de la ciudad por las rutas tradicionales, por lo que se recomienda tener en cuenta los cierres viales que serán informados días antes.