Egan Bernal, figura confirmada para Nacionales de Ciclismo 2026; recorrido definido

Egan Bernal, estrella del equipo británico Ineos Grenadiers, ratificó su presencia en los Campeonatos Nacionales de Ciclismo de Ruta 2026, que se llevará a cabo entre el jueves 5 y el domingo 8 de febrero de 2025.

El escalador de 29 años de edad defenderá la camiseta tricolor que obtuvo el año anterior en vías de Santander, donde se colgó las medallas de oro en las pruebas contra el cronometro y de fondo.

El ‘escarabajo’, ganador de un Tour de Francia y un Giro de Italia, encabeza la lista de corredores de élite para esta edición, en la que actuará de local si se tiene en cuenta que el epicentro será Zipaquirá, su municipio. El resto de estrellas se irán conociendo en los próximos días.

De esta manera, Bernal espera retener sus coronas para seguir portando en las carreteras del mundo el jersey que lo identifica como el mejor del país, según señaló ante los medios de comunicación en la presentación oficial del evento.



Egan Bernal, en presentación de los Nacionales de Ruta. Foto: Gobernación de Cundinamarca.

Publicidad

Los Nacionales se efectuarán en ambas ramas y en las categorías juvenil, sub-23 y élite en diversos escenarios del centro del departamento.

Zipaquirá albergará las 6 pruebas contrarreloj y el circuito de ruta masculino élite. La pista del autódromo de Tocancipá recibirá las carreras de fondo juveniles y la femenina sub-23. Mientras que el recorrido entre Sopó, el alto del Sisga y Guasca servirá para la ruta masculina sub-23 y la élite femenina.



Recorridos, Nacionales de Ciclismo de Ruta 2026

A continuación, la programación completa:

Publicidad

⦁ Jueves 5 de febrero

- Contrarreloj femenina juvenil (13 km, en Zipaquirá)

- Contrarreloj femenina sub-23 (26 km, en Zipaquirá)

- Contrarreloj femenina élite (26 km, en Zipaquirá)

- Contrarreloj masculina juvenil (26 km, en Zipaquirá)

- Contrarreloj masculina sub-23 (44 km, en Zipaquirá)

- Contrarreloj masculina élite (44 km, en Zipaquirá)

⦁ Viernes 6 de febrero

- Ruta femenina juvenil (67 km, autódromo Tocancipá)

- Ruta femenina sub-23 (81 km, autódromo Tocancipá)

- Ruta masculina juvenil (81 km, autódromo Tocancipá)

⦁ Sábado 7 de febrero

- Ruta masculina sub-23 (124 km, Sopó-Sisga-Guasca)

- Ruta femenina élite (124 km, Sopó-Sisga-Guasca)

⦁ Domingo 8 de febrero

- Ruta masculina élite (210 km, circuito en Zipaquirá)