Gol Caracol  / Ciclismo  / Egan Bernal, figura confirmada para Nacionales de Ciclismo 2026; recorrido definido

Egan Bernal, figura confirmada para Nacionales de Ciclismo 2026; recorrido definido

El pedalista zipaquireño anunció que defenderá sus títulos en contrarreloj y ruta el certamen que tendrá como escenario a las carreteras de Cundinamarca.

Por: Edwin Cañón
Actualizado: 21 de ene, 2026
Egan Bernal, confirmado para Nacionales de Ciclismo 2026.jpg
Egan Bernal defenderá sus títulos nacionales en contrarreloj y ruta.
Foto: Ineos.

