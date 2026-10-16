Síguenos en:
Tendencias:
FÚTBOL COLOMBIANO
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
SANTA FE
SELECCIÓN COLOMBIA

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Más Deportes Caracol Sports.jpg
Gol Caracol  / Más Deportes  / Piloto colombiano firmó con Ferrari, dio el salto a FIA Fórmula 3 y sueña con llegar a F1

Piloto colombiano firmó con Ferrari, dio el salto a FIA Fórmula 3 y sueña con llegar a F1

Una de las escuderías más importantes, grandes e históricas del automovilismo mundial, como Ferrari, dio a conocer la noticia y en Colombia se generó revuelo.

Por: EFE
Actualizado: 16 de oct, 2026
Comparta en:
Logo de la escudería Ferrari, una de las más grandes instituciones del automovilismo
Logo de la escudería Ferrari, una de las más grandes instituciones del automovilismo
AFP

La escudería Campos Racing anunció el fichaje del prometedor piloto colombiano Salim Hanna para la próxima temporada 2027 de FIA Fórmula 3, según anunció el equipo español en un comunicado este viernes.

Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
⚽ Síganos en Google Discover con toda la información del fútbol mundial

Hanna, nacido en Barranquilla (Colombia) y de apenas 16 años, declaró que espera poder "luchar en las posiciones delanteras y lograr grandes resultados el próximo año".

Publicidad

Últimas noticias

Beisbolistas colombianos.
Más Deportes

Colombia no participará en Panamericano Sub-18 de béisbol en República Dominicana; "no hubo apoyo"

Colombia, potencia en el Mundial de patinaje de velocidad 2026
Más Deportes

Colombia, intratable en el Mundial de patinaje de velocidad 2026; sigue sumando oros

El piloto colombiano, hasta ahora perteneciente a la Ferrari Driver Academy, "se incorpora a la estructura vigente campeona de pilotos y equipos para disputar la próxima campaña".

Publicidad

“Estoy feliz y agradecido de poder ser parte de este equipo que es una auténtica familia. Desde el día uno me he sentido a gusto y como en casa. Estoy deseando aprender desde el primer momento y mejorar desde el día uno", dijo en declaraciones difundidas a los medios.

⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial

Por su parte, Adrián Campos, jefe del Campos Racing, declaró sobre la llega de Hanna que "es un joven con mucho potencial, que ha demostrado progresión constante desde que comenzó su carrera en monoplazas" y espera que la escudería repita "los resultados conseguidos en las últimas dos temporadas en FIA F3", cuando se proclamaron campeones de equipos en 2025 y 2026, y de pilotos en esta última temporada.

Salim Hanna, piloto colombiano de 15 años.
Salim Hanna, piloto colombiano de 15 años.
F4.

Publicidad

Salim Hanna comenzó a destacar por su competitividad y velocidad desde que debutó en karting con tan solo siete años. Dio el salto a los monoplazas en 2024, al debutar en la Formula Trophy de los Emiratos Árabes Unidos, logrando un cuarto puesto.

En 2025, consiguió tres victorias y nueve podios en la Fórmula 4, en la que disputó pruebas en el campeonato italiano y británico. Y, la pasada campaña, venció en siete ocasiones, lo que le permitió incorporarse a la Ferrari Driver Academy como uno de los pilotos de futuro, donde accedió al programa de desarrollo de jóvenes talentos de la marca de Maranello.

Randal Kolo Muani Tottenham
Gol Caracol

Randal Kolo Muani y otro jugador del Tottenham se accidentaron en lujoso Ferrari; hay fotos

Cristiano Ronaldo y el día que se estrelló en su Ferrari de 250.000 mil euros.
Gol Caracol

Cristiano Ronaldo y el accidente que casi le quita la vida; iba en costoso Ferrari

Michail Antonio, jugador del West Ham, sufrió accidente en su Ferrari.
Gol Caracol

Michail Antonio, reflexivo tras grave accidente en su Ferrari: “Agradecido por estar vivo”

Publicidad

Relacionados

Automovilismo

Publicidad

Publicidad

Publicidad