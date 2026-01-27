Síguenos en:
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
MILLONARIOS
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Randal Kolo Muani y otro jugador del Tottenham se accidentaron en lujoso Ferrari; hay fotos

Randal Kolo Muani y otro jugador del Tottenham se accidentaron en lujoso Ferrari; hay fotos

Cuando se dirigía al aeropuerto para el viaje previo al partido de Champions League de Tottenham contra Eintracht Frankfurt, Randal Kolo Muani y Wilson Odobert sufrieron un accidente de tránsito.

Por: EFE
Actualizado: 27 de ene, 2026
Comparta en:
Randal Kolo Muani Tottenham
Randal Kolo Muani, jugador del Tottenham - Foto:
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad