Randal Kolo Muani y otro jugador del Tottenham se accidentaron en lujoso Ferrari; hay fotos

Los franceses Randal Kolo Muani y Wilson Odobert, jugadores del Tottenham Hotspur, salieron ilesos de un accidente de tráfico cuando se dirigían al aeropuerto para viajar a Fráncfort, según informó este martes su técnico, Thomas Frank.

El técnico de los 'Spurs' confirmó en rueda de prensa que ambos futbolistas se encontraban bien, al igual que todas las personas involucradas en el accidente.

También dijo que tendrá a ambos jugadores disponibles este miércoles para el último partido de la fase liga de la Liga de Campeones, en el que el Tottenham se enfrenta al Eintracht de Fráncfort con el objetivo de ganar para asegurar su presencia en octavos de final.

🚨 MAJOR BREAKING: Randal Kolo Muani and Wilson Odobert had a CAR CRASH today!



Both players are fine. ✅ @Lilywhite_Rose pic.twitter.com/ijqDXPBOlE — Spurs Army (@SpursArmyTweets) January 27, 2026

Los futbolistas sufrieron el incidente por el reventón de una rueda mientras se trasladaban a un aeropuerto de Londres para unirse a la expedición del Tottenham que viajó a Alemania para el choque de este miércoles.



Kolo Muani viajaba en el coche que sufrió el problema, mientras que Odobert, que le seguía, se paró a ayudarle. Ambos jugadores no pudieron viajar con el primer equipo, pero lo harán más tarde.