¿Por qué Barcelona jugó de verde y con logo volteado vs. Inter en Champions? Raro motivo

Barcelona se presentó en condición de visitante contra el Inter de Milán luciendo una particular indumentaria de color verde, la cual ya había sido utilizada por el conjunto 'culé' en 8 oportunidades, aunque ninguna de ellas en Champions League. Sin embargo, eso no fue todo si se tiene en cuenta que portó uno de sus logotipos en una particular posición.

La tonalidad de medias, pantaloneta y camiseta tiene que ver con un singular homenaje que el club quiso rendir en esta fecha tan importante, en la que estaba en juego su posible paso a la final del certamen.

Lo extraño es que su logo, el que identifica a la firma que elabora sus prendas de competencia, apareció de manera vertical, mientras que el Inter lo portó como es tradicional, ya que ambas escuadras se visten con la misma marca.

¿Por qué Barcelona jugó de verde y con logo torcido?

La explicación la entregó el propio elenco catarán antes de la contienda, cuando indicó que el color de su uniforme obedece a la "conexión con la esperanza y la renovación", pues "representa el nacimiento de una nueva era de igualdad y solidaridad entre mujeres y reafirma el compromiso con un futuro próspero, mediante una alianza inquebrantable".

Entre tanto, sobre el logotipo se dijo que este tenía que ver con "la aceleración del juego femenino en el que el Barça es uno de los máximos representantes a nivel mundial".

Fue por ello que resultó extraño para muchos ver al elenco azulgrana utilizando otros tonos en Champions League , ya que en otras competiciones ya se había presentado así.

La contienda se llevó a cabo en el estadio Giuseppe Meazza, de Milán, donde hubo más de 76.000 espectadores que dejaron en taquilla una recaudación récord para un encuentro disputado en territorio itálico.

La expectativa tenía que ver con saber qué iba a pasar después del 3-3 registrado entre ambos bandos en suelo catalán , lo que dejaba abierta la serie para definir al primer finalista del torneo, ya que el segundo saldrá de la confrontación entre París Saint-Germain de Francia y Arsenal de Inglaterra, en cuya ida hubo triunfo 0-1 del PSG y que tendrá su duelo de vuelta el miércoles 7 de mayo en predio 'galo'.