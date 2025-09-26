Donald Trump y su duro anuncio para el Mundial 2026; atentos, hinchas de Selección Colombia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, entregó un duro anuncio en las últimas horas para el Mundial 2026 y todo porque está dispuesto a mover o quitar partidos que ya están programados en ciudades como Seattle o San Francisco, claro está, si las considera inseguras y cambiarlos de sede. El mandatario indicó que estos territorios son gobernados por demócratas. ¡Atentos hinchas de la Selección Colombia!

"La Copa del Mundo será segura. Si creemos que alguna ciudad puede ser siquiera un poco peligrosa para el Mundial, dado que se juega en tantas sedes, no lo permitiremos", inició así su discurso Donald Trump el jueves anterior desde el Despacho Oval.

Y a continuación agregó el mandatario estadounidense: "Trasladaremos los partidos a otras ciudades, moveremos un poco las cosas, pero espero que no sea necesario".

Mundial 2026, que se realizará en Estados Unidos, México y Canadá Foto: AFP

Donald Trump puso especial énfasis en Seattle y San Francisco, ciudades que, en su opinión, "están gobernadas por lunáticos de la izquierda radical que no saben lo que se hacen".

A su vez, el jefe de estado mencionó la posibilidad de tomar medidas similares para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en 2028.



¿Cuántos partidos del Mundial 2026 se albergarán en Seattle y Francisco?

El Lumen Field de Seattle -el estadio de los Seattle Seahawks de la NFL- tiene previsto acoger seis compromisos de la Copa del Mundo del próximo año, mientras que el Levi's Stadium de Santa Clara - de los San Francisco 49ers -, en el área de San Francisco, albergará otros seis duelos.

Estados Unidos, que coorganiza el Mundial 2026 junto con México y Canadá, cuenta con 11 sedes, la mayoría en ciudades gobernadas por los demócratas, como Los Ángeles, Nueva York, Atlanta, Houston, Boston o Philadelphia.



¿Cuándo se realizará el sorteo para la Copa del Mundo 2026?

Este se llevará a cabo el próximo 5 de diciembre en la ciudad de Washington, con la asistencia prevista del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

El mandatorio estadounidense no tiene poder para modificar una sede o el lugar de un partido del Mundial 2026, pero mantiene una relación muy cercana con quien sí la posee: el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.