Síguenos en:
Tendencias:
JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Boca Juniors tomó inesperada decisión mientras negocia con Nacional por Marino Hinestroza

Boca Juniors tomó inesperada decisión mientras negocia con Nacional por Marino Hinestroza

De cara al 2026, Boca Juniors hizo un anuncio clave en sus redes sociales. Lo de Marino Hinestroza no se soluciona y sigue 'embolatado'.

Por: EFE
Actualizado: 29 de dic, 2025
Comparta en:
Claudio Úbeda, DT de Boca Juniors.
Claudio Úbeda, DT de Boca Juniors.
Getty Images.

Publicidad

Publicidad

Publicidad