Vasco da Gama está encantado con Carlos Cuesta y Andrés Gómez; quieren fichar a otro colombiano

Por estas fechas los clubes aprovechan que la temporada está terminada o en pausa para ir al mercado y hacer fichajes que impacten positivamente en las plantillas. En Brasil, el más reciente campeón es Flamengo en Liga y Corinthians en Copa, por lo tanto los demás equipos se quieren poner las pilas para volver a luchar por un trofeo en el 2026. Tal es el caso de Vasco da Gama, que luchó para no descender y consiguió cupo para la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

El conjunto de Rio de Janeiro tiene en sus filas a los colombianos Carlos Cuesta y Carlos Andrés Gómez, quienes llegaron a mitad de año y han sido catalogados entre los mejores refuerzos del balompié brasileño. Por eso, Vasco no pierde tiempo y ya tiene en la mira a otro jugador 'cafetero'.

"Vasco avanzó con la incorporación de Johan Rojas, centrocampista de Monterrey, México. El colombiano de 23 años debería ser el primer refuerzo del Vasco en 2026. En los últimos días se han avanzado las negociaciones para un préstamo hasta el final de la próxima temporada. El club es optimista respecto a fichar al deportista", contó de entrada el portal 'Globo Esporte'.

Johan Rojas con Necaxa - Foto: Hector Vivas/Getty Images

Rojas es un volante que puede jugar tanto por dentro como por fuera pegado a la banda y esa polivalencia puede funcionar en club 'pirata'. El citado medio reveló que el jugador también ha llamado la atención de otras escuadras. "Él está siendo disputado por otros equipos colombianos, como el Atlético Nacional, pero Vasco se muestra optimista en las negociaciones. Debería ser el primer refuerzo del Vasco en 2026", agregaron.



Por último remarcaron un aspecto que habría interesado al mediocampista y tiene mucha relación con los dos 'cafeteros' que ya militan en el equipo. "Vasco apuesta por el modelo de fichaje que funcionó con Gómez y Cuesta. Rojas vio que los dos colombianos habían perdido su plaza en la selección nacional, pero que volvieron a la lista de convocatorias tras llegar al club desde São Januário. El centrocampista ve el traspaso a Brasil como una oportunidad para tener más oportunidad para las listas de Néstor Lorenzo", concluyeron.