Síguenos en:
Tendencias:
JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Vasco da Gama está encantado con Carlos Cuesta y Andrés Gómez; quieren fichar a otro colombiano

Vasco da Gama está encantado con Carlos Cuesta y Andrés Gómez; quieren fichar a otro colombiano

La prensa brasileña reveló el nombre del jugador colombiano que interesa a Vasco da Gama, club que ya cuenta con Carlos Cuesta y Carlos Andrés Gómez.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 29 de dic, 2025
Comparta en:
Carlos Cuesta y Carlos Andrés Gómez han rendido en Vasco da Gama y por eso están interesados en un colombiano que juega en la Liga MX.
Carlos Cuesta y Carlos Andrés Gómez han rendido en Vasco da Gama y por eso están interesados en un colombiano que juega en la Liga MX.
Getty Images.

Publicidad

Publicidad

Publicidad