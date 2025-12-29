En España no olvidan el fichaje de un jugador de Selección Colombia: "fue un fiasco en el Barcelona"

Barcelona lidera la Liga de España, pero tiene claro que debe seguir por la misma senda de triunfos para conseguir el título, pero sobre todo para dar que que hablar de nuevo en un torneo como la Champions League. Su nómina no es muy amplia dada la crisis financiera de los últimos años y a ellos se suman las lesiones de algunos jugadores. Tal es el caso de Andreas Christensen, quien estará cuatro meses más por fuera de las canchas y eso los ha motivado a ir al mercado invernal.

Lo curioso es que la prensa española dejó en claro que los 'culés' toman como punto referencia, para no repertir el mismo error, el fichaje en el pasado de un jugador de Selección Colombia. Se trata de Jeison Murillo, quien no tuvo los minutos suficientes y su paso fue prácticamente desapercibido.

Jeison Murillo, uno de los fichajes del Barcelona en este mercado. FOTO: AFP.

"En interno se habla de que se quiere evitar una incorporación como la de Jeison Murillo en el mercado de invierno de la temporada 2018-19, dicho desde el respeto al jugador pero evocando una cesión que no funcionó. Entonces estaban lesionados Samuel Umtiti y Thomas Vermaelen y el Barça logró la llegada como cedido del central colombiano del Valencia a cambio de 1,2 millones de préstamo y con una cláusula de compra no obligatoria de 25 millones por si querían ficharlo el siguiente verano", señaló el portal 'Mundo Deportivo'.



El aporte de Jeison fue tan poco, que el citado medio calificó con palabras de grueso calibre su estadía con los 'azulgranas'. "La cesión fue un fiasco porque en el Barça Murillo (entonces con 25 años) apenas contó tampoco para Ernesto Valverde. Sólo participó en dos partidos de Liga (uno de titular en Huesca) de 21 posibles y en otros dos de la Copa de 7 posibles. En la Champions no jugó ni un minuto en los seis partidos en que pudo participar. Su debut fue rápido, al poco de llegar, en la Copa en una eliminatoria ante el Levante en que jugó los dos partidos íntegros. No debió gustarle nada a Valverde porque ya no le volvió a utilizar hasta el mes de abril en un partido de Liga en Huesca", remataron.

Lo cierto es que Murillo se marchó en ese 2019 a la Sampdoria, tras apenas registrar cuatro juegos, 10 suplencias y 20 no convocatorias en el Barcelona. Por otro lado, lo que si quieren los 'culés' es buscar un futbolista a buen precio, que supla la posición, tal como lo hizo Pierre-Emerick Aubameyang cuando necesitaban una ficha más en ataque.