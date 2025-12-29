Síguenos en:
Tendencias:
JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / En España no olvidan el fichaje de un jugador de Selección Colombia: "fue un fiasco en el Barcelona"

En España no olvidan el fichaje de un jugador de Selección Colombia: "fue un fiasco en el Barcelona"

Barcelona está en la búsqueda de un defensor central para suplir la baja por lesión de Andreas Christensen y la prensa española dejó en claro que el club no quiere repetir lo que pasó con un colombiano.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 29 de dic, 2025
Comparta en:
Jugadores del Barcelona - 2019.
Jugadores del Barcelona - 2019.
Getty Images.

Publicidad

Publicidad

Publicidad