Síguenos en:
Tendencias:
JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Yoreli Rincón, a buscar nuevo equipo; ya se despidió de Palmeiras

Yoreli Rincón, a buscar nuevo equipo; ya se despidió de Palmeiras

A través de las redes sociales, Palmeiras confirmó que la volante colombiana Yoreli Rincón no continúa en las toldas del 'verdao'.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 29 de dic, 2025
Comparta en:
Yoreli Rincón, jugadora colombiana.
Yoreli Rincón, jugadora colombiana.
Palmeiras.

Publicidad

Publicidad

Publicidad