Yoreli Rincón, a buscar nuevo equipo; ya se despidió de Palmeiras

En el fútbol femenino los equipos también se han empezado a mover en el mercado de fichajes y este lunes una histórica jugadora colombiana se despidió y deberá buscar un nuevo destino en su carrera. Se trata de Yoreli Rincón, de 32 años, quien militaba en el Palmeiras del balompié brasileño.

"Yoreli Rincón se despide del Verdão tras más de 40 partidos. ¡Gracias, mi 'Greenga' !", fue el mensaje en redes sociales que dejó el conjunto de la ciudad de Sao Paulo.

Hace dos semanas, la santandereana se coronó campeona del torneo paulista femenino. Cabe recordar, que, en Palmeiras militan otras tres jugadoras 'cafeteras': Greicy Landázury, Katherine Tapia y Ana María Guzmán.

Yoreli Rincón se despede do Verdão com mais de 40 jogos. Obrigado, minha 𝑔𝓇𝑒𝑒𝓃𝑔𝒶! 🫶 pic.twitter.com/67bnc1oOGt — Palmeiras Feminino (@Palmeiras_FEM) December 29, 2025

Yoreli Rincón, leyenda del fútbol femenino colombiano

Nacida en Piedecuesta, Santander, fue una mediocampista ofensiva de técnica depurada, visión de juego y liderazgo, que marcó una época tanto en clubes como en la Selección Colombia.



Su carrera dio un giro histórico en 2012, cuando se convirtió en la primera futbolista colombiana en firmar un contrato profesional, al vincularse al XV de Piracicaba de Brasil. Desde entonces, desarrolló una amplia trayectoria internacional en ligas de Brasil, Estados Unidos, Suecia, Noruega e Italia, defendiendo clubes como Malmö, WNY Flash, Avaldsnes, Palmeiras, Inter de Milán y Sampdoria.

En Colombia, su mayor logro llegó con Atlético Huila, club con el que conquistó la Liga Femenina 2018 y la Copa Libertadores Femenina del mismo año, título histórico para el país. Con la Selección Colombia fue pieza clave de la generación conocida como Las Chicas Superpoderosas: disputó los Juegos Olímpicos de Londres 2012, los Mundiales de 2011 y 2015, y fue protagonista en las Copas América de 2010 y 2014, ambas con subcampeonato.

Su impacto fue reconocido a nivel continental al ser incluida en el Equipo de la Década de Conmebol (2011-2020), consolidando su legado como pionera y referente del fútbol femenino nacional.