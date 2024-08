Medellín viaja con la 'pesada' a Chile: estos son los convocados, por Copa Sudamericana

¡Se acerca la hora final! Este miércoles 14 agosto,Independiente Medellín se enfrentará a Palestino, por los octavos de final de laCopa Sudamericana con el fin de seguir su buen camino en la competencia internacional. El 'poderoso de la montaña' arribará al partido con la ilusión de traer un resultado que le favorezca para el partido de vuelta.

Así las cosas, el equipo antioqueño dio a conocer en sus redes sociales los jugadores que estarán en el enfrentamiento contra el club chileno, el cual derrotó a Cuiabá en los 'play-offs' y aseguró participar una ronda más.

¿Qué futbolistas estarán en duelo vs Palestino?

Éder Chaux

José Luis Chunga

Íker Blanco

Fainer Torijano

José Aja

Joaquín Varela

Léyser Chaverra

Daniel Londoño

José Ortiz

Jimer Fory

Francisco Chaverra

Cristian Graciano

Diego Moreno

Jaime Alvarado

Baldomero Perlaza

Pablo Lima

Jhon Vásquez

Brayan León

Luis Sandoval

Homer Martínez

Marcus Vinicius

Jhon Montaño

[🔴🔵] El grupo de viajeros del Poderoso para el juego de ida de los octavos de final de CONMEBOL Sudamericana en 🇨🇱 pic.twitter.com/pVNYbPPPNQ — DIM (@DIM_Oficial) August 13, 2024

¿Cómo llega Medellín al duelo, por Sudamericana?

El equipo paisa no pasa por buenos momentos en el ámbito deportivo. Razón por la cual Alfredo Arias dejó de ser técnico del club y le puso punto final a su historia con el 'poderoso de la montaña'. Conjunto con el cual supo ser protagonista en la primera fase de la Copa Sudamericana, pues ahí pasó líder del Grupo A con 11 unidades.

Sin embargo, esas buenas presentaciones no las pudo consolidar en el rentado local, dado que en los cinco partidos que estuvo a cargo, en la Liga BetPlay 2024-II, no logró tener el rendimiento deseado y se ubicó en los puestos bajos del campeonato; situación por la cual los hinchas del club se mostraron inconformes.

Así las cosas, hace unos días, Alejandro Restrepo, quien le dio la primera estrella en su historia al Pereira, arribó al club como nuevo director técnico con el propósito de mejorar no solo las actuaciones del club en el plano nacional, sino también colocar a Independiente Medellín entre los equipos más destacados en el certamen internacional.

Con esto en el radar, Independiente Medellín con Luis Sandoval a la cabeza anhela hacer una importante actuación en territorio chileno, en el partido de ida. Pues sabe que de conseguirlo estará más cerca de clasificar a los cuartos de final.

Sin embargo, es válido recordar que el equipo antioqueño no contará con uno de sus grandes refuerzos: Jersson González, quien arribó desde Independiente Santa Fe con el objetivo de hacerse un espacio entre los once titulares del equipo. Además, de ayudarlo a ganar un título más a su palmarés. Hecho que no sucede hace varias temporadas, tras perder la final con Junior de Barranquilla a finales del 2023, en el balompié nacional.