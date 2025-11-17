Síguenos en::
Tendencias:
FÚTBOL COLOMBIANO
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / México y un nuevo duelo contra Sudamérica, pensando en Mundial 2026; Paraguay, el rival

México y un nuevo duelo contra Sudamérica, pensando en Mundial 2026; Paraguay, el rival

Tras no ganarle ni a Colombia, ni a Uruguay, ni a Ecuador en su preparación para el Mundial 2026, la selección de México quiere darle vuelta a su mal momento contra los sudamericanos.

Por: EFE
Actualizado: 17 de nov, 2025
Comparta en:
Selección México
Selección México sigue sin ganarle a los sudamericanos recientemente - Foto:
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad