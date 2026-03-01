James Rodríguez sufrió su primera inclemencia en Minnesota; ocurrió en juego con Cincinnati

Con el colombiano James Rodríguez en el banco de suplentes, Minnesota United logró su primer triunfo en la temporada 2026 de la MLS al vencer este sábado como local 1-0 a FC Cincinnati, en una jornada también victoriosa para Los Angeles FC de Son Heung-min.

Inesperado y gran refuerzo del United, quinto de la Conferencia Oeste, Rodríguez permaneció en el banquillo durante todo el partido sin siquiera realizar trabajos precompetitivos para este duelo por la segunda jornada de la liga norteamericana de fútbol (MLS).

El talentoso capitán de la selección de Colombia, de 34 años, pareció sufrir en la zona técnica el frío de la tarde en Minnesota, con una sensación térmica de -12 grados centígrados.

El trámite del partido, saldado a favor de los locales gracias a una diana del centrodelantero ghanés Kelvin Yeboah (66'), dejó pocas ocasiones de gol en la primera parte y tuvo como principal expectativa el posible debut del zurdo cafetero.



James Rodríguez, mediocampista colombiano, en su primera convocatoria en Minnesota United Twitter de la MLS

Pero la dinámica del encuentro cambió considerablemente en un segundo periodo en el que los Loons dominaron la posesión de la pelota y generaron riesgo en territorio enemigo por medio del argentino Joaquín Pereyra.

Los locales, que empataron 2-2 con Austin en la primera jornada, abrieron el marcador al minuto 66 luego de un tiro libre del argentino Tomás Chancalay que pegó en el palo. Yeboah estuvo atento al rebote para, de cabeza, mandar el balón al fondo de la red.