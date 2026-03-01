Síguenos en:
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Colombianos en el exterior  / James Rodríguez sufrió su primera inclemencia en Minnesota; ocurrió en juego con Cincinnati

James Rodríguez sufrió su primera inclemencia en Minnesota; ocurrió en juego con Cincinnati

A pesar de que no debutó con el equipo estadounidense, James Rodríguez no la pasó tan bien en medio del partido de la fecha 2 de la MLS por una razón particular.

Por: AFP
Actualizado: 1 de mar, 2026
James Rodríguez, mediocampista colombiano del Minnesota United, en un partido de la MLS
