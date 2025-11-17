Síguenos en::
Gol Caracol  / Selección Colombia  / “La Selección Colombia será una de las favoritas del Mundial 2026, tiene un muy buen equipo”

“La Selección Colombia será una de las favoritas del Mundial 2026, tiene un muy buen equipo”

Tras el partido contra Nueva Zelanda hubo una voz oficial como la de Gianni Infantino que opinó sobre la presencia de la Selección Colombia en el Mundial del próximo año.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 17 de nov, 2025
Luis Díaz James Rodríguez Selección Colombia
Luis Díaz y James Rodríguez con la Selección Colombia
FCF

