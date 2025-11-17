“La Selección Colombia será una de las favoritas del Mundial 2026, tiene un muy buen equipo”

La Selección Colombia le ganó 2-1 a Nueva Zelanda en un partido preparatorio disputado en el Chase Stadium, donde juega normalmente el Inter Miami, de Lionel Messi, y donde estuvo de invitado especial el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quien habló en exclusiva con Gol Caracol y expresó sus sensaciones de la 'tricolor'.

"Estadio lleno, todos con la camiseta de Colombia, fenomenal, un público excepcional, una hinchada única en el mundo", comenzó resaltando el máximo dirigente del fútbol mundial sobre los seguidores de nuestro combinado nacional, que no importa el lugar en el que juguemos, siempre dicen presente, como pasó el sábado con un escenario deportivo vestido de amarillo por la alta presencia de 'cafeteros'.



Gianni Infantino ve favorita a la Selección Colombia en Mundial 2026

Y en la entrevista exclusiva con nuestra periodista de Gol Caracol, Marcela Monsalve, el presidente de la FIFA se animó a poner a la 'tricolor' entre las mejores y de las que serán protagonistas en Estados Unidos, México y Canadá 2026.

"Creo que la Selección Colombia tiene un muy buen equipo, va a ser una de las favoritas del Mundial, seguro", declaró Gianni Infantino sobre el alto nivel del elenco dirigido por el argentino Néstor Lorenzo, que volvió al certamen orbital tras la ausencia en Qatar 2022.

En la misma charla el dirigente suizoitaliano mostró que conoce del fútbol colombiano y hasta se animó a responder cuáles jugadores les gustaría tener en su equipo. "Hay muchísimos colombianos, el 'Pibe' Valderrama, de estos James Rodríguez, hay muchos, todos los once, los que están en el banquillo también. Todos son muy buenos", señaló el presidente de la FIFA.

Para terminar y ya pensando en el Mundial 2026 que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá mostró confianza en la transparencia y le dio un espaldarazo a los jueces. "El reglamento por el Mundial es el que conocemos, vamos a intentar que los árbitros sean los mejores del mundo, que todos la pasen bien", finalizó Gianni Infantino quien ya palpita la fiesta más importante del fútbol.



¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia?

Tras el partido contra Nueva Zelanda y la victoria 2-1 en el Chase Stadium, ahora los de Néstor Lorenzo liderados por Luis Díaz y James Rodríguez ponen su mirada en el compromiso frente a Australia, este martes 18 de noviembre a las 8:00 p.m. en Nueva York, con lo que terminarán su acción en este 2025 y seguirán su preparación para el Mundial de 2026.

Selección Colombia celebra gol - Foto: AFP

Recuerde que Colombia vs Australia este martes se podrá ver EN VIVO por Gol Caracol (señal principal de Caracol Televisión), por Ditu (APP), pero también por www.golcaracol.com y en el YouTube de Gol Caracol con la narración de Carlos Alberto Morales, los comentarios de Javier Hernández Bonnet, los análisis de Norberto Peluffo y la información desde la cancha de Marina Granziera y Marcela Monsalve.