Miguel Monsalve y el gol soñado que hizo con Medellín: "Leí que fue 'maradoniano', me encantó"

Miguel Monsalvefue uno de los grandes protagonistas de la semana en la Copa Sudamericana 2024. El volante creativo al servicio del Medellín marcó un verdadero golazo que contribuyó en la victoria por 1-5 sobre César Vallejo, en Perú, el pasado martes; pero su anotación tras una corrida eludiendo rivales, con excelsa definición de 'tres dedos', sigue dando de qué hablar.

Precisamente para referirse sobre semejante golazo, en 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', contactaron al número '10' del DIM y allí no ocultó su alegría por haber festejado en el torneo de la Conmebol.

"Sin duda que en el fútbol profesional ha sido el mejor gol que he tenido, a nivel de divisiones menores he hecho un par de goles así, pero sin duda ha sido el mejor (contra César Vallejo", afirmó de entrada el futbolista de 20 años.

Y es que Monsalve condujo el balón desde la mitad de la cancha, dejó a varios rivales en el camino, llegó hasta el borde del área, enganchó y posteriormente definió de forma magistral para el cuarto gol del 'poderoso de la montaña' en el compromiso de la cuarta jornada del Grupo A de la Copa Sudamericana.

Miguel Monsalve celebra gol con Medellín - Foto: AFP

"Por ahí vi varios comentarios, que fue un gol 'maradoniano'; fue un gol de todo mi gusto, hace rato lo quería hacer. Qué mejor manera de hacerlo en una Copa internacional y obtenerlo en un partido así".

Otras declaraciones de Miguel Monsalve:

*Su desempeño con el Medellín

"Marca mucho el hecho de que uno hace este gol, las asistencias, la gente muchas veces se basa en los números y no tanto en el desarrollo del juego. He tenido presentaciones buenas, pero que no se habían consolidado con goles y asistencias. Sigo manteniendo la tranquilidad. Dicen 'que explotó' la joya y eso, pero en dos y tres partidos, puede cambiar la situación. En los buenos y malos momentos hay que mantener un equilibrio y tranquilidad mental; muy contento por el presente que estoy viviendo".

*Su proceso bajo el mando de Alfredo Arias

"No es un secreto, con el 'profe' (Alfredo Arias) ha sido eso, el hecho de que tenido minutos y ahora los estoy teniendo más. Jugar te permite estar mejor físicamente, además de los trabajos que uno hace extra. Todo es un proceso, uno quizás en otros momentos les faltaba más eso, cuando va madurando hay que pulir todos esos detalles. Uno tiene un talento, pero hay muchas cosas para mejorar".

*Portar la cinta de capitán

"En este equipo somos importantes, para mí es un orgullo poderla usar y hacerla en este equipo, liderar al equipo desde mis formas".