"Mohamed Salah sufrió en el infierno turco"; se tuvo que tapar los oídos contra Galatasaray

Galatasaray dio el golpe sobre la mesa en la Champions League con una victoria 1-0 sobre el Liverpool. Más allá de la victoria, lo que más llamó la atención fue el fuerte respaldo de los aficionados turcos hacia su equipo. Fue tal el apoyo, que hasta Mohamed Salah, figura de los 'reds', sufrió y se tuvo que tapar los oídos.

Para este duelo, Arne Slot decidió dejar como suplente a Salah, quien debió esperar su oportunidad en el banquillo. Una de las imágenes que se viralizó fue durante el calentamiento del egipcio.

Salah estaba haciendo movimientos precompetitivos cuando se repente se acercó al banco de los ingleses y se tapó los oídos con sus manos. Y es que eso da cuenta de lo que viven los jugadores visitante cada vez que enfrentan a Galatasaray en su casa.

Incluso, los medios de comunicación dieron detalles sobre esa experiencia. "Creo que es el ambiente más ruidoso y agresivo que he recordado en un partido de fútbol. Es un lugar de locos", dijo el periodista Lewis Steele.

Jon Champion, otro reconocido comentarista inglés también se vio sorprendido. "¡Hablas, pero no oigo lo que dices! ¿Qué ambiente es este...?", Por su parte, el exfutbolista inglés Alan Shearer le respondió: "¡Este lugar es electrizante!".