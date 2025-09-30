Síguenos en::
Gol Caracol  / Selección Colombia  / Óscar Perea, elogiado por la FIFA: "Con el 10 en la espalda siempre aparecía el mismo héroe"

Óscar Perea, elogiado por la FIFA: "Con el 10 en la espalda siempre aparecía el mismo héroe"

El delantero Óscar Perea anotó el único gol de la victoria 1-0 de la Selección Colombia contra Arabia Saudita, por la fecha 1 del grupo F del Mundial Sub-20 de Chile.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 30 de sept, 2025
Óscar Perea, el mejor jugador en Colombia vs. Arabia Saudita.
FIFA.

