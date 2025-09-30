Óscar Perea, elogiado por la FIFA: "Con el 10 en la espalda siempre aparecía el mismo héroe"

La Selección Colombia Sub-20 tuvo un debut ganador en el Mundial de Chile 2025 luego de vencer 1-0 a Arabia Saudita, en el estadio El Fiscal de Talca. El encuentro no fue nada fácil para la 'tricolor' que desenredó todo con un gol de Óscar Perea, el número 10, que culminó una jugada que armó Jordan Barrera, tras una gran recuperación. Por si no fuera suficiente, el extremo fue elegido el mejor jugador del partido y para rematar la FIFA se regó en elogios sobre él.

La nota del ente rector mundial de fútbol hizo énfasis en que Colombia no tuvo mucha claridad y la poca que tuvo fue gracias a Perea. "El desenlace no termina de explicar el trámite del duelo: Arabia Saudí se plantó de igual a igual y consiguió desdibujar a un rival que no consiguió replicar el nivel futbolístico que había alcanzado durante el último Sudamericano. Desde la banda, al costado de la línea de cal, Torres reclamaba una y otra vez a sus dirigidos que compitieran en cada uno de los duelos. Pero entre la dificultad, cuando los sudamericanos no encontraban soluciones, con el 10 en la espalda siempre aparecía el mismo héroe", remarcaron de entrada.

Óscar Perea, delantero de la Selección Colombia, en el partido contra Arabia Saudita, por el Mundial Sub-20 Getty Images

Y es que la FIFA insistió, Perea, con su particular peinado, fue el que despejaba los caminos en la ofensiva. "Con el número de los elegidos estampado en el reverso de su camiseta y el pelo teñido de un llamativo color blanco, el extremo ofreció desequilibrio puro haciendo gala de su velocidad, aceleración, potencia y gambeta. Ante un Colombia que no encontraba soluciones ofensivas desde lo colectivo, Perea siempre ofrecía respuestas a partir de sus arremetidas individuales", agregaron.

Ahora bien, los más destacado del canterano de Atlético Nacional es que no pudo ponerse a punto de la mejor manera para esta Copa del Mundo por un viaje para firmar con su nuevo equipo, AVS Futebol. “Tuvo que irse cuando estábamos en la preparación. Se fue transferido a Portugal y tuvo que viajar, y fue el último en sumarse para el Mundial. No pudo ser parte de la preparación en Barranquilla ni de los juegos en Paraguay -explicó Torres- pero no sorprende porque siempre ha estado en el proceso. Todos sabemos la calidad y el liderazgo que tiene. Hubo que ajustarlo en el entretiempo, porque no estaba compitiendo. Él sabe que tiene mucho liderazgo y ascendencia en los muchachos”, reveló César Torres, DT de la 'tricolor'.