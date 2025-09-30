Síguenos en::
Colombianos en el exterior  / ¿Pierden la paciencia con Richard Ríos?: "Su fichaje ha sido criticado, debe mejorar"

¿Pierden la paciencia con Richard Ríos?: "Su fichaje ha sido criticado, debe mejorar"

Luego de la derrota 1-0 con el Chelsea, José Mourinho, DT del Benfica, habló en rueda de prensa y puso su foco sobre el colombiano Richard Ríos, quien hizo el autogol que puso a celebrar a los 'blues'.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 30 de sept, 2025
Richard Ríos, jugador colombiano del Benfica.
Getty Images.

