¿Pierden la paciencia con Richard Ríos?: "Su fichaje ha sido criticado, debe mejorar"

El Chelsea se impuso este martes 1-0 al Benfica en la segunda jornada de la fase de liguilla de la Champions, un partido especial para el nuevo técnico de los portugueses, José Mourinho, que regresaba a Stamford Bridge.

El exentrenador de los Blues vio cómo los suyos se inclinaban por un solitario gol, anotado contra su portería por el defensa colombiano Richard Ríos (18), que empujó involuntariamente hacia el fondo de la red un centro raso del argentino Alejando Garnacho.

Mourinho, que ha entrenado en dos ocasiones al Chelsea, ganó tres Premier League con el club londinense y un total de siete títulos, transformando al club en uno de los más potentes de Europa.

El portugués inició la temporada en el banquillo del Fenerbahçe turco, pero Mourinho fue despedido en agosto y firmó en septiembre por el Benfica, club al que ya había entrenado en los inicios de su carrera.

El martes, con una atmósfera embriagada por el reencuentro entre el entrenador y su antigua afición, el partido no tardó en ponerse en su contra, tras el error de Ríos, que a la postre decantó el partido.

Enzo Fernández con Richard Ríos en Chelsea vs. Benfica. afp.

Así, Stamford Bridge, que en su día fue el feudo de Mourinho, es ahora su purgatorio: desde que abandonó el Chelsea en 2015, Mourinho no ha vencido en el estadio londinense en ninguna de sus siete visitas, a cargo del Manchester United, Tottenham y ahora Benfica.

"Una derrota siempre es una derrota, pero siento que puede ser un punto de inicio para nosotros, hicimos un partido sólido", estimó 'Mou'.

El resultado fue mucho mejor recibido en el banquillo contrario. El Chelsea, que había perdido tres de sus últimos cuatro partidos, suma su primera victoria en la presente Liga de Campeones, tras haber arrancado la campaña europea con derrota 3-1 en la cancha del Bayern Múnich.

El club inglés adquiere además una posición de fuerza antes de recibir el sábado en Premier League al líder Liverpool, que cayó este martes en Turquía contra el Galatasaray (1-0).



José Mourinho y lo que debe mejorar Richard Ríos

Ríos, quien hizo el autogol, apenas recibió una calificación de 5.8 puntos por parte de 'SOFASCORE'. Además, su DT, Mourinho, habló en rueda de prensa y hasta dejó en claro el aspecto a mejorar del volante colombiano. "El propio Richard, que incluso tiene la desgracia de estar en el gol, empiezo a entenderlo mejor. Cuando baja mucho, no tiene mucha calidad en espacios cortos. Necesita espacio para jugar. Es un jugador con llegada, recupera mucho el balón. Incluso ha sido un poco criticado por el número de la transferencia. Pero también estuvo bien. Los tres del mediocampo, tanto tiempo con tarjeta amarilloa, demostraron su capacidad. Hicieron un buen partido. No puedo decir que esté contento porque son 0 puntos, pero puedo sacar muchas cosas positivas".