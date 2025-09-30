Susto para Luis Javier Suárez y Sporting; falla del avión alertó el viaje hacia Nápoles

Sporting Lisboa tiene un compromiso importante en la Champions League visitando al Nápoles, en el estadio Diego Armando Maradona. El colombiano Luis Javier Suárez hace parte de la delegación que viajó a Italia, pero pasaron un susto antes de viajar, por problemas del avión que los transportaría de país a país.

Según el medio 'A Bola' el itinerario del equipo de Lisboa se tuvo que modificar, porque "el avión tenía la indicación AOG (avión en tierra), lo que requería reparaciones mecánicas urgentes", por lo que se retrasó y todo por "una avería en uno de los motores", tal y como reseñaron en una nota en las últimas horas.

De hecho, el citado diario portugués investigó y esa misma aeronave ha tenido ya daños recientes que ponían en alerta e inspección el avión: "Nuestro periódico también constató que el fallo ya había sido detectado y notificado en un vuelo anterior con el mismo avión, entre Beja y Lisboa".

A pesar de eso, en Portugal ya informan que la plantilla del Sporting Lisboa llegó a Nápoles, luego de "cuatro horas de retraso", lo que ocasionó que la rueda de prensa previa al duelo de Champions League fuera cancelada y con eso no habrá voces antes de ese atractivo encuentro internacional, por la fecha 2 de la fase liga del certamen de la UEFA.



Nápoles vs Sporting Lisboa EN VIVO, hora y dónde ver el partido por TV:

Fecha: miércoles 1 de octubre de 2025

Hora: 2:00 p.m. (hora colombiana)

Estadio: Diego Armando Maradona (Nápoles, Italia)

Transmisión: ESPN y Disney Plus

¿Cómo le ha ido a Luis Javier Suárez en el Sporting Lisboa?

El atacante colombiano llegó con una vara alta al equipo portugués, no solo por lo que venía de hacer en el Almería, de España, sino también porque tendría que reemplazar al delantero sueco Viktor Gyökeres, que hizo 97 goles en 102 partidos y se fue al Arsenal.

Pero poco le ha pesado esa responsabilidad a Luis Javier Suárez, quien en 9 partidos con el Sporting de Lisboa ya acumula 5 anotaciones, todas de ellas en la Liga de Portugal, y dos de penalti.