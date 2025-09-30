Síguenos en::
Tendencias:
SELECCIÓN COLOMBIA SUB-20
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
MUNDIAL SUB-20
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Susto para Luis Javier Suárez y Sporting; falla del avión alertó el viaje hacia Nápoles

Susto para Luis Javier Suárez y Sporting; falla del avión alertó el viaje hacia Nápoles

Este martes hubo un retraso en el itinerario del equipo portugués en el que juega el colombiano Luis Javier Suárez, todo por una avería en el avión que los llevaría a Italia.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 30 de sept, 2025
Comparta en:
Luis Javier Suárez
Luis Javier Suárez con Sporting Lisboa - Foto:
Sporting Lisboa

Publicidad

Publicidad

Publicidad