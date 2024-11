Mohamed Salah habría fracturado al Liverpool antes de recibir al Real Madrid, según su DT

Mohamed Salah , máximo ídolo del Liverpool de Inglaterra y actual goleador del club, estaría a punto de dar la gran noticia de la temporada, pues su contrato finaliza a mediados de 2025 y por ahora no ha renovado su permanencia en la institución.

El africano de 32 años de edad está próximo a quedar habilitado para buscar equipo y aunque desde la parte directiva de los ‘reds’ se dice que el futbolista es el que no ha estado dispuesto a negociar, el propio artillero dio otra versión.

El ‘Faraón’ manifestó en suelo británico que estaba “decepcionado” por la forma en la que se ha sentido tratado por los mandamases de la institución: “Estamos casi en diciembre y todavía no he recibido ninguna oferta para quedarme, así que probablemente estoy más afuera que adentro… No está en mis manos".

Estas palabras revolucionaron al cuadro rojo, pues se considera que Salah estaría rompiendo códigos de confianza con lo dicho y que les estaría tirando la hinchada encima a los directivos.

Sin embargo, hasta el momento no se había conocido si el grupo de futbolistas se ha visto afectado o salpicado con esta situación, pero el neerlandés Arne Slot, entrenador del plantel, rompió el silencio antes del partido de Champions League como local frente al Real Madrid de España y dio a entender que las esquirlas de la bomba soltada por el egipcio llegaron al vestuario.

¿Liverpool, dividido por palabras de Mohamed Salah?

El estratega manifestó en rueda de prensa que él, en lo personal, no tiene nada que ver con el tema y que solo se preocupa por poner en cancha al africano cuando lo cree necesario porque sabe del aporte que este da.

"Lo único que puedo decir es que si miro mis alineaciones, ‘Mo’ está más adentro que afuera. Hablo con él sobre lo que espero y no lo veo distraído. Él está en un buen momento”, indicó en principio.

Lo particular fue que luego agregó que entre sus dirigidos posiblemente se estarían presentando fisuras, pues deslizó que se ha empezado a hablar más de la cuenta.

"Los jugadores siempre se critican entre sí, así que tal vez lo hicieron ahora”, soltó sobre el ambiente en el vestuario.

Acto seguido, quiso enmendar lo dicho aseverando que confía en que el grupo no se deje llevar por esos conflictos: “Los jugadores están centrados en el corto plazo y eso es Real Madrid y Manchester City”.

Finalmente, el estratega cargó tintas en contra de la prensa: "Este tipo de cosas se dan aquí dentro y los medios y todos los aficionados hablan de ello".

El Liverpool recibirá al Madrid el miércoles 27 de noviembre a las 3 de la tarde, hora colombiana, en cumplimiento de la quinta fecha de la Champions, mientras que el domingo primero de diciembre a las 11 de la mañana, de Colombia, será local frente al City en la jornada 13 de la Liga Premier de Inglaterra.