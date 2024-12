Mundial, Eliminatorias, Champions: este es el calendario de torneos para 2025

En Colombia, se disputarán los torneos tradicionales, cuyas fechas están por definir, estos son: Liga, Copa y Superliga. Mientras que la Selección tendrá competencia en 6 jornadas de Eliminatorias y en los Sudamericanos juveniles.

A nivel continental, estarán las copas Libertadores y Sudamericana, así como la Copa América Femenina de Ecuador. En Europa se definirán la Champions , Europa League y Conference League.

Y en Estados Unidos se celebrará el Mundial de Clubes con 32 participantes a mitad de año, mientras que cerrando la temporada se efectuarán las Copas del Mundo de Chile (sub-20) y Catar (sub-17).

Publicidad

Será una temporada con programación completa de principio a fin para que los fanáticos del balón tomen nota y no se pierdan partido alguno.

Campeonatos de fútbol para 2025 en Colombia y el mundo

Publicidad

A continuación, el calendario de los campeonatos nacionales e internacionales:

⦁ Enero 23 a febrero 16: Sudamericano Sub-20 (Venezuela)

⦁ Enero 26: Liga Betplay 2025-I, primera fecha

⦁ Febrero 4: Copa Libertadores, primera fecha

⦁ Febrero 20 y 27: Recopa Sudamericana (Argentina y Brasil)

⦁ Marzo 4: Copa Sudamericana, primera fecha

⦁ Marzo 20 o 21: Brasil vs. Colombia (Eliminatorias)

⦁ Marzo 25: Colombia vs. Paraguay (Eliminatorias)

⦁ Abril 4 al 20: Sudamericano Sub-17 (Colombia)

⦁ Mayo 21: Europa League, final (Bilbao, España)

⦁ Mayo 28: Conference League, final (Breslavia, Polonia)

⦁ Mayo 31: Champions League, final (Múnich, Alemania)

⦁ Junio 5 o 6: Colombia vs. Perú (Eliminatorias)

⦁ Junio 10: Argentina vs. Colombia (Eliminatorias)

⦁ Junio 15 a julio 13: Mundial de Clubes (EE. UU.)

⦁ Julio 11 a agosto 2: Copa América Femenina (Ecuador)

⦁ Agosto 13: Supercopa de Europa (Udine, Italia)

⦁ Septiembre 11 o 12: Colombia vs. Bolivia (Eliminatorias)

⦁ Septiembre 16: Venezuela vs. Colombia (Eliminatorias)

⦁ Septiembre 27 a octubre 19: Mundial Sub-20 (Chile)

⦁ Octubre 2 al 18: Copa Libertadores Femenina (Argentina)

⦁ Octubre 17 a noviembre 8: Mundial Femenino Sub-17 (Marruecos)

⦁ Noviembre 5 al 27: Mundial Sub-17 (Catar)

Fechas por confirmar:

⦁ Superliga de Colombia

⦁ Liga Betplay 2025-II

⦁ Copa Colombia